Танкисты ВСУ показали на что способны: в сети появилось яркое видео

Военные ВСУ провели занятие, в ходе которого они продемонстрировали действия танкового батальона вместе с наступательными элементами. Соответствующее видео опубликовано в группе "Операция объединенных сил" в Facebook.

Стоит отметить, что недавно воины ВСУ показали, как будут уничтожать боевиков на Донбассе. Бойцы ВСУ активно готовятся к противостоянию с противником.

В этом году бойцов тренировали инструкторы из 239 общевойскового полигона, которых обучали британские военные инструкторы.

Военные ВСУ продемонстрировали умения танкистов (видео: facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, что ВСУ уничтожили дом одного из "министров" боевиков "ДНР". Его дом находился во временно оккупированном городе Ясиноватая Донецкой области.

При этом обычно боевики всегда обвиняют во всем украинских военных, но после разгрома дома "главы" МВД "ДНР", они ничего не сказали про данный инцидент.

Мы также писали о том, что в сети показали масштабные учения морских пехотинцев. ВСУ продемонстрировали противодесантную оборону морского побережья. При этом тренировки проходили на полигоне в Донецкой области.

Пользователи сети очень бурно отреагировали на данное видео и поздравили украинских военных с такой мощной подготовкой.