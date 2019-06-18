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Одним ударом: в сети показали видео ликвидации вражеской точки на Донбассе

STYLERВойна    18.06.2019 - 14:42
Одним ударом: в сети показали видео ликвидации вражеской точки на Донбассе
ВСУ уничтожили пулеметную точку оккупантов на Донбассе (коллаж: РБК-Украина)

Вооруженные силы день за днем показывают свою мощь на Донбассе

Военные Вооруженных сил Украины произвели точечный меткий выстрел по вражеской пулеметной точки. В сети показали видео военной операции, которое опубликовал в Facebook Юрий Москаленко.

Сообщается, что уничтоженная пулеметная точка на Светлодарской дуге доставляла много неприятностей украинским военным в зоне проведения Операции объединенных сил.

Осторожно, видео содержит ненормативную лексику (18+).

ВСУ уничтожили пулеметную точку оккупантов на Донбассе (видео: facebook.com/yury.moskalenko)

Отметим, что сеть полнится восторженными комментариями. Пользователи восхищаются мощью украинской армии, которая на Востоке отстаивает свободу и независимость Украины.

  • Отличная работа! Так держать!
  • Война есть еще... В тылу ощущение, что спасены уже от чего-то опасного для жизни и здоровья, своего и своих детей.
  • Молодцы наши ребята!
  • Бейте русню.

Одним ударом: в сети показали видео ликвидации вражеской точки на ДонбассеОдним ударом: в сети показали видео ликвидации вражеской точки на Донбассе

ВСУ уничтожили пулеметную точку оккупантов на Донбассе (скрин: facebook.com/yury.moskalenko)

Напомним, в четверг, 13 июня, украинские бойцы дали жесткий ответ на обстрелы оккупационных войск.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ на Донбассе ликвидировали российского офицера Евгения Шабанова по прозвищу "Лунь". 

Также мы писали, что полк "Азов" уничтожил позицию боевиков на Донбассе. В сети появилось видео ликвидации оккупантов.

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