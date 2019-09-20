Танкісти ЗСУ показали на що здатні: у мережі з'явилося яскраве відео

Військові ЗСУ провели заняття, в ході якого вони продемонстрували дії танкового батальйону разом з наступальними елементами. Відповідне відео опубліковано в групі "Операція об'єднаних сил" у Facebook.

Варто зазначити, що нещодавно воїни ЗСУ показали, як будуть знищувати бойовиків на Донбасі. Бійці ЗСУ активно готуються до протистояння з противником.

У цьому році бійців тренували інструктори з 239 загальновійськового полігону, яких навчали британські військові інструктори.

Військові ЗСУ продемонстрували вміння танкістів (відео: facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, що ЗСУ знищили будинок одного з "міністрів" бойовиків "ДНР". Його будинок знаходився в тимчасово окупованому місті Ясинувата Донецької області.

При цьому зазвичай бойовики завжди звинувачують у всьому українських військових, але після розгрому будинку "голови" МВС "ДНР", вони нічого не сказали про даний інцидент.

Ми також писали про те, що в мережі показали масштабні навчання морських піхотинців. ЗСУ продемонстрували протидесантну оборону морського узбережжя. При цьому тренування проходили на полігоні в Донецькій області.

Користувачі мережі дуже бурхливо відреагували на дане відео і привітали українських військових з такою потужною підготовкою.