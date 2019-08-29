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Голливуд отдыхает: в сети показали масштабные учения морских пехотинцев (видео)

STYLERЖизнь    29.08.2019 - 23:03
Голливуд отдыхает: в сети показали масштабные учения морских пехотинцев (видео)
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Морские пехотинцы впервые после 2014 года провели боевую стрельбу

В сети показали масштабные ночные учения морских пехотинцев, которые продемонстрировали всю мощь украинской армии. Авиационная разведка протестировала противодесантную оборону морского побережья. Видео ярких учений опубликовали на странице в Facebook Операция Объединенных сил.

Тренировки прошли на одном из полигонов Донецкой области.

"На одном из военных полигонов Донетчины произошли тактические учения с боевой стрельбой подразделений морской пехоты. По легенде, противник пытается занять побережье и создать плацдарм для сосредоточения и дальнейшего продвижения своих сил в глубь нашей территории. Конечно, все это он пытается осуществить в темное время суток. Но не тут то было", - сообщили на странице.

Пользователи сети отреагировали на видео и описали свой восторг в комментариях.

  • Молодцы! Так Держать!
  • Впечатляет! Мы вас любим!
  • Мне в марте снился сон, про войну...я его до сих пор детально помню. Так вот, там действие было у воды. В реке И мост там был. Все было недолго, и мы победили. С Божьей помощью.
  • Голливуд отдыхает!.Супер!.

Голливуд отдыхает: в сети показали масштабные учения морских пехотинцев (видео)

Скриншот комментариев (facebook.com/pressjfo.news)

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