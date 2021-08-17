"Талибан" и шариат: почему люди так быстро пытаются покинуть Афганистан

"Из страны убегают афганцы, которые за 20 лет пребывания в стране сил НАТО привыкли к более либеральному образу жизни. Главным образом это интеллигенция. Они боятся введения норм шариатского (исламского религиозного) права. Талибы понимают его в средневековой редакции", - рассказал ведущий научный сотрудник Национальной академия наук Украины Андрей Мартынов.

Талибы захватили Афганистан (фото: Getty Images)

Первые запреты в Афганистане

Прекращение вакцинации от коронавируса.

Запрет на светскую музыку и развлечения,

Запрет на изображение человеческого тела,

Замена гражданского и уголовного права на шариатские нормы, предусматривающие отрезка конечностей за кражи, избиения камнями за супружескую измену и тому подобное.

"Пока противоречиво выглядят возможности запрета на обучение женщин и девушек. Скорее всего, этот запрет также будет введен. Вероятно, что в случае обострения внутриполитической ситуации "Талибан" может прибегнуть к еще более жестким мерам", - добавил эксперт.

По словам религиоведа и культуролога Евгения Сависько, сейчас талибы говорят то, что от них хотят услышать. Прежде всего в США и Европе, в ООН и НАТО.

Талибы захватили Афганистан (фото: Getty Images)

Что будет дальше

Некоторое время они действительно могут выполнять обещания. А затем постепенно прекратят это делать. Это произойдет тогда, когда тема Афганистана перестанет быть топ-новостью в мире.

"Местные жители это хорошо знают. И поэтому те из них, кто может быть неблагонадежным в глазах новой власти пытаются убежать уже сейчас, пока это еще возможно", - заявил Сависько.

Что им может грозить

От публичного осуждения (как минимум) и к смертной казни (как максимум). Также может быть тюремное заключение, штрафы и потеря имущества.

"Однако, следует обратить внимание, а сколько на самом деле граждан Афганистана желает оставить свою страну? Насколько это массовое явление? И кто на самом деле те беженцы? Ведь многие из них очень вероятно может оказаться агентами "Талибана". Этот способ заброса агентуры очень древний и эффективный. В соседних государствах это понимают и поэтому уже делают ограничения для пересечения своих границ", - отметил эксперт.

Талибы захватили Афганистан (фото: Getty Images)

Какие изменения в стране будут дальше

Запрет рекламы прозападного образа жизни, в том числе это будет касаться правил поведения, одежды.

Ограничение свободы слова.

Запрет на алкоголь.

Жестоко будут караться преступность и оппозиция.

Будут модернизированы вооруженные силы, правоохранительные органы.

Начнут модернизировать государственный аппарат.

По словам кандидата экономических наук Александра Хмелевского, люди, которые бегут из Афганистана больше всего боятся мести талибов за сотрудничество с проамериканским режимом и за нарушение норм ислама.

Хотя талибы заявили, что не будут наказывать сторонников свергнутого режима, однако люди боятся, что через некоторое время репрессии все же начнутся.

"Талибы уже провозгласили создание Исламского Эмирата Афганистан. Это означает, что жители будут жить по законам Шариата", - заявил Хмелевский.

Что такое Шариат

Шариат представляет собой комплекс предписаний, определяющих убеждения, а также формирующих религиозную совесть и нравственные ценности мусульман.

Шариат предусматривает достаточно жесткие наказания за преступления, включая публичные казни, или отсечение руки вору.

Талибы захватили Афганистан (фото: Getty Images)

Существенно изменится жизнь женщин

Женщинам придется носить хиджаб.

Выходить из дома они смогут только в сопровождении родственника мужского пола.

Также женщины не должны работать.

Их образование ограничиваться изучением Корана.

Женщинам запрещается принимать какое-либо участие в общественной жизни.

В Кабуле уже состоялась акция протеста женщин против этих ограничений. Талибы пока реагировали на акцию сдержанно и не применяли силу. Однако, не исключено, что в дальнейшем такие акции будут запрещены, а их участников будут судить по исламским законам.