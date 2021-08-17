Украинка рассказала, как удалось убежать из Кабула: "люди просто разрушали самолеты" (видео)

Первый самолет из Кабула вчера привез на родину 8 украинцев и еще десятки иностранных граждан, а сегодня в Афганистан отправили второй рейс для эвакуации после захвата страны "Талибаном", но в МИДе рассказали о возникновении проблем с вылетом лайнера обратно. Украинка, которой удалось прилететь домой, рассказала о ситуации с эвакуацией.

Женщина в Афганистане работала в одной из местных авиакомпаний, и еще несколько дней назад не предполагала, что Кабул так быстро окажется под контролем талибов.

Начавшаяся в городе паника привела к тому, что улицы и площади были забиты людьми, которые спешили в аэропорт, чтобы улететь. По словам украинки, которая три года прожила в Афганистане, "там царил хаос и толкотня".

Движение в Кабуле было очень затруднено, и в воздушную гавань не могли добраться граждане Украины, кто планировал сесть на борт.

"Люди давили друг друга, каждый хотел как можно быстрее попасть в самолет. Люди занимали места в любом самолете, а если их не брали, они просто блокировали этот лайнер", - рассказывает женщина на условиях анонимности, так как ее родители даже не знали, что та проживала в Афганистане.

Она отметила, что в основном весь парк стоит в аэропорту и штурмующие его люди просто разрушали самолеты.

"Тот, на котором мы улетели, стоял на дальней стоянке, поэтому люди туда не смогли добежать. Благодаря этому мы смогли вылететь", - описала она ситуацию.

Также женщина говорит, что помогала украинским властям со списками для эвакуации. Некоторые из граждан уже уехали из Афганистана, но кое-кто решил пока что остаться.

"Если кто-то проживал далеко, они просто физически не смогли. Но не все хотят выехать. Возможно, они хотят продолжать работать и не видят никакой опасности, есть такие", - говорит украинка.

Она добавила, что сама просто не успела испугаться, но теперь понимает, что сейчас некоторые ее коллеги оказались в непростой ситуации и ждут, когда снова будет возможность вылететь.

Видео: украинка рассказала, как проходила эвакуация из захваченного талибами Афганистана