"Талібан" і шаріат: чому люди так швидко намагаються покинути Афганістан

"Талібан" являє собою терористичний рух, який захопило владу і контроль над Афганістаном. Ультраконсервативні ісламісти відомі жорсткими покараннями і заборонами, особливо для жінок.
Про те, що тепер чекає місцеве населення, і чому люди в поспіху намагаються всіма силами покинути Афганістан, експерти розповіли в коментарі для Styler.
"З країни тікають афганці, які за 20 років перебування в країні сил НАТО звикли до більш ліберального способу життя. Головним чином це інтелігенція. Вони бояться введення норм шаріатського (ісламського релігійного) права. Таліби розуміють його в середньовічній редакції", - розповів провідний науковий співробітник Національної академії наук України Андрій Мартинов.
Таліби захопили Афганістан (фото: Getty Images)
"Поки суперечливо виглядають можливості заборони на навчання жінок і дівчат. Швидше за все, ця заборона також буде введена. Ймовірно, що в разі загострення внутрішньополітичної ситуації "Талібан" може вдатися до ще більш жорстких заходів", - додав експерт.
За словами релігієзнавця і культуролога Євгена Сависько, зараз таліби говорять те, що від них хочуть почути. Перш за все в США і Європі, в ООН та НАТО.
Таліби захопили Афганістан (фото: Getty Images)
Деякий час вони дійсно можуть виконувати обіцянки. А потім поступово припинять це робити. Це станеться тоді, коли тема Афганістану перестане бути топ-новиною у світі.
"Місцеві жителі це добре знають. І тому ті з них, хто може бути неблагонадійним в очах нової влади намагаються втекти вже зараз, поки це ще можливо", - заявив Сависько.
Від публічного осуду (як мінімум) і до смертної кари (як максимум). Також може бути тюремне ув'язнення, штрафи і втрата майна.
"Однак, слід звернути увагу, а скільки насправді громадян Афганістану бажає залишити свою країну? Наскільки це масове явище? І хто насправді ті біженці? Адже багато хто з них дуже ймовірно може виявитися агентами "Талібану". Цей спосіб закидання агентури дуже древній і ефективний. В сусідніх державах це розуміють і тому вже роблять обмеження для перетину своїх кордонів", - зазначив експерт.
Таліби захопили Афганістан (фото: Getty Images)
За словами кандидата економічних наук Олександра Хмелевського, люди, які біжать з Афганістану найбільше бояться помсти талібів за співпрацю з проамериканським режимом і за порушення норм ісламу.
Хоча таліби заявили, що не каратимуть прихильників поваленого режиму, проте люди бояться, що через деякий час репресії все ж почнуться.
"Таліби вже проголосили створення Ісламського Емірату Афганістан. Це означає, що жителі будуть жити за законами Шаріату", - заявив Хмелевський.
Шаріат є комплексом приписів, що визначають переконання, а також формують релігійну совість і моральні цінності мусульман.
Шаріат передбачає досить жорсткі покарання за злочини, включаючи публічні страти, або відсікання руки злодію.
Таліби захопили Афганістан (фото: Getty Images)
У Кабулі вже відбулася акція протесту жінок проти цих обмежень. Таліби поки реагували на акцію стримано і не застосовували силу. Однак, не виключено, що надалі такі акції будуть заборонені, а їх учасників судитимуть за ісламськими законами.
Нагадаємо, українка розповіла, як вдалося втекти з Кабула.
Ми також писали про те, в аеропорту Кабула панував повний хаос. Люди штурмували літаки і намагалися полетіти навіть стоячи.