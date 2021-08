В аэропорту Кабула царит полный хаос: люди штурмуют самолеты и пытаются улететь даже стоя (видео)

Толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта Кабула в надежде вылететь из Афганистана.

На этих видео можно увидеть огромные толпы людей, которые штурмуют самолеты в надежде улететь из страны.

Отметим, что в Госдепартаменте США заявили, что желающим покинуть Афганистан должна быть предоставлена возможность уехать. Во внешнеполитическом ведомстве призвали все стороны к содействию безопасному отъезду из Афганистана иностранных граждан и афганцев.

WATCH: Wave of people in #Afghanistan RUSHING towards Karzai International Airport in #Kabul as GUNFIRE can be heard in the background. pic.twitter.com/lFVX2h4Z8R — The Washington Voice (@WashingtonVoice) August 16, 2021

Desperate situation unfolding at #Kabul airport this morning. pic.twitter.com/JlAWtTHPBy — Ahmer Khan (@ahmermkhan) August 16, 2021

#Afghanistan: Total chaos and helplessness at Kabul airport this morning (August 16).pic.twitter.com/16nHRO0RCY — Ahmer Khan (@ahmermkhan) August 16, 2021

#Kabul: Another video emerges from this morning outside Kabul airport. Gunfire can be heard too. pic.twitter.com/elTB2mlpQ1 — Ahmer Khan (@ahmermkhan) August 16, 2021

Что случилось в Афганистане

Накануне столица Афганистана — Кабул был захвачен боевиками движения "Талибан". Боевики заявили об "окончании войн" в Афганистане, назвав это "освобождением" страны, над президентским дворцом подняли флаг. На данный момент сотрудники НАТО остаются в городе. Отметим, что накануне произошел вывод американских войск из страны.