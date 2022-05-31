За такую 1 гривну в Украине дают 8 тысяч: как выглядят деньги

Известно, что купюра находится у продавца из Полтавы. Однако купить ее можно через доставку Новой почтой и Укрпочтой.

Эта гривна старого образца была напечатана в 1992 году, и имеет подпись тогдашнего главы Нацбанка Вадима Гетьмана.

Почему купюра такая дорогая?

Дело в том, что гривна имеет необычный брак. Номер банкноты нанесен на лицевой стороне, да еще и перевернут.

Скрытых дефектов на купюре нет, а реставрация не проводилась.

Вот как выглядит купюра:

Фото: violity.com