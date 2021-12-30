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Такие 50 копеек сделают вас богачом: как выглядит монета за 120 тысяч

Новина українською →
Четверг 30 декабря 2021 11:15
Такие 50 копеек сделают вас богачом: как выглядит монета за 120 тысяч Коллаж РБК-Украина: 50 копеек продают за 120 тысяч
Автор: Светлана Мащенко

Монету номиналом 50 копеек в Украине можно продать за 120 тысяч гривен, поскольку она уникальна из-за заводского брака.

Необычный лот появился в разделе "Нумизматика" на сайте, торгующем разного рода антиквариатом.

Год выпуска 50-тикопеечной монеты 1994, изготовлена она из латуни (из такого материала делали первые "желтые" копейки).

Лицевая сторона монеты вполне обычная, но особенностью монеты является то, что буква "У" в названии "Україна" на обратной стороне не проштампована.

Продавец обещает продать 50 копеек только за наличные и при условии личной встречи с покупателем.

Такие 50 копеек сделают вас богачом: как выглядит монета за 120 тысячТакие 50 копеек сделают вас богачом: как выглядит монета за 120 тысяч

Скрин: Монета номиналом 50 копеек за 120 тысяч (violity.com)

Это интересно знать

Из латуни делали первые "желтые" монеты: 10, 25, 50 копеек (в 1992, 1994-1996 годах). Затем использовали алюминиевую бронзу и в конце концов перешли на низкоуглеродистую сталь с гальваническим покрытием.

Отметим, что в обороте остались только монеты номиналом в 10 и 50 копеек, а 1, 2, 5 и 25-копееечные уже изъяли из наличного обращения.

Ранее мы писали, что в Украине монету номиналом 5 копеек продают за 15 тысяч гривен.

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