За такую детскую машинку, купленную за 2,50, сейчас дают 56 тысяч: пересмотрите ваши игрушки
Детскую машинку, за которую в советские времена просили 2 рубля 50 копеек, теперь можно продать за 56 тысяч гривен.
Такой интересный лот появился на сайте, торгующем разного рода антиквариатом.
Речь идет о машинке "Запорожец Молоковоз", которую производили в СССР в 1950-х годах.
Владелец раритетной игрушки говорит, что это оригинальный экземпляр.
"Редкая игрушка. Без вмешательств. Не крашеная, украсит любую коллекцию", - подписан лот.
Спереди на капоте автомобиля выгравировано слово "Запорожец", а на цистерне - надпись "Молоко".
Фото: Запорожец Молоковоз 50-х годов (violity.com)
Находится машинка в Донецкой области и просят за нее 56 тысяч гривен (чуть более 2 тысяч долларов).
Машинка изготовлена из металла, а покрышки на колесах - резиновые.
На задней части цистерны можно рассмотреть номер автомобиля, а также цену: "2 руб. 50 коп."
Фото: Такую игрушку когда-то купили за 2,50 (violity.com)
Интересно, что на этом же сайте Молоковоз, правда восстановленный уже продали почти за 20 тысяч гривен.
Скрин: Похожий молоковоз уже продали за 20 тысяч (violity.com)
Ранее мы писали также, что детскую машинку, сделанную в Украине, продают за 200 тысяч.
Также сервиз, который может заваляться в "бабушкином серванте", продают за 20 тысяч гривен.