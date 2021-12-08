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За такую детскую машинку, купленную за 2,50, сейчас дают 56 тысяч: пересмотрите ваши игрушки

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Среда 08 декабря 2021 14:23
За такую детскую машинку, купленную за 2,50, сейчас дают 56 тысяч: пересмотрите ваши игрушки Коллаж РБК-Украина: В Украине продают детскую машинку за огромные деньги
Автор: Светлана Мащенко

Детскую машинку, за которую в советские времена просили 2 рубля 50 копеек, теперь можно продать за 56 тысяч гривен.

Такой интересный лот появился на сайте, торгующем разного рода антиквариатом.

Речь идет о машинке "Запорожец Молоковоз", которую производили в СССР в 1950-х годах.

Владелец раритетной игрушки говорит, что это оригинальный экземпляр.

"Редкая игрушка. Без вмешательств. Не крашеная, украсит любую коллекцию", - подписан лот.

Спереди на капоте автомобиля выгравировано слово "Запорожец", а на цистерне - надпись "Молоко".

За такую детскую машинку, купленную за 2,50, сейчас дают 56 тысяч: пересмотрите ваши игрушкиЗа такую детскую машинку, купленную за 2,50, сейчас дают 56 тысяч: пересмотрите ваши игрушки

Фото: Запорожец Молоковоз 50-х годов (violity.com)

Находится машинка в Донецкой области и просят за нее 56 тысяч гривен (чуть более 2 тысяч долларов).

Машинка изготовлена из металла, а покрышки на колесах - резиновые.

На задней части цистерны можно рассмотреть номер автомобиля, а также цену: "2 руб. 50 коп."

За такую детскую машинку, купленную за 2,50, сейчас дают 56 тысяч: пересмотрите ваши игрушки

Фото: Такую игрушку когда-то купили за 2,50 (violity.com)

Интересно, что на этом же сайте Молоковоз, правда восстановленный уже продали почти за 20 тысяч гривен.

За такую детскую машинку, купленную за 2,50, сейчас дают 56 тысяч: пересмотрите ваши игрушки

Скрин: Похожий молоковоз уже продали за 20 тысяч (violity.com)

Ранее мы писали также, что детскую машинку, сделанную в Украине, продают за 200 тысяч.

Также сервиз, который может заваляться в "бабушкином серванте", продают за 20 тысяч гривен.

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