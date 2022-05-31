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За таку 1 гривню в Україні дають 8 тисяч: як виглядають гроші

Фото: В Україні 1 гривню продають за 8 тисяч (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

В Україні продають купюру номіналом в 1 гривню, за яку просять 8800 грн, або ж майже 300 доларів.

Лот виставили в розділі "Боністика" на сайті для колекціонерів.

Відомо, що купюра знаходиться у продавця з Полтави. Однак купити її можна через доставку Новою поштою та Укрпоштою.

Ця гривня старого зразка була надрукована 1992 року, і має підпис тодішнього голови Нацбанку, Вадима Гетьмана.

Чому купюра така дорога?

Річ у тім, що гривня має незвичний брак. Номер банкноти нанесений на лицьовому боці, та ще й перевернутий.

Прихованих дефектів на купюрі нема, а реставрація не проводилася.

Ось як виглядає купюра:

Фото: violity.com

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