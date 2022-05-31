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За такую 1 гривну в Украине дают 8 тысяч: как выглядят деньги

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Вторник 31 мая 2022 18:58
За такую 1 гривну в Украине дают 8 тысяч: как выглядят деньги Фото: В Украине 1 гривну продают за 8 тысяч (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Украине продают купюру номиналом в 1 гривну, за которую просят 8800 грн, или же почти 300 долларов.

Лот выставили в разделе "Бонистика" на сайте для коллекционеров.

Известно, что купюра находится у продавца из Полтавы. Однако купить ее можно через доставку Новой почтой и Укрпочтой.

Эта гривна старого образца была напечатана в 1992 году, и имеет подпись тогдашнего главы Нацбанка Вадима Гетьмана.

Почему купюра такая дорогая?

Дело в том, что гривна имеет необычный брак. Номер банкноты нанесен на лицевой стороне, да еще и перевернут.

Скрытых дефектов на купюре нет, а реставрация не проводилась.

Вот как выглядит купюра:

За такую 1 гривну в Украине дают 8 тысяч: как выглядят деньгиЗа такую 1 гривну в Украине дают 8 тысяч: как выглядят деньги

Фото: violity.com

Ранее мы писали про 10-копеечную монету за 1 тысячу долларов.

Также сообщалось про 50 копеек, которые сделают вас богачом. Как они выглядят.

Кроме того, читайте про детскую машинку, купленную за 2,50, за которую сейчас дают 56 тысяч.

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