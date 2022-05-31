За таку 1 гривню в Україні дають 8 тисяч: як виглядають гроші
В Україні продають купюру номіналом в 1 гривню, за яку просять 8800 грн, або ж майже 300 доларів.
Лот виставили в розділі "Боністика" на сайті для колекціонерів.
Відомо, що купюра знаходиться у продавця з Полтави. Однак купити її можна через доставку Новою поштою та Укрпоштою.
Ця гривня старого зразка була надрукована 1992 року, і має підпис тодішнього голови Нацбанку, Вадима Гетьмана.
Чому купюра така дорога?
Річ у тім, що гривня має незвичний брак. Номер банкноти нанесений на лицьовому боці, та ще й перевернутий.
Прихованих дефектів на купюрі нема, а реставрація не проводилася.
Ось як виглядає купюра:
Фото: violity.com
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