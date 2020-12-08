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Таксистам в Украине придумали новые условия работы: что нужно знать

Вторник 08 декабря 2020 20:03
Таксистам в Украине придумали новые условия работы: что нужно знать
В Украине таксисты начнут работать по новым правилам (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Украине опять решили взяться за сферу такси и вывести водителей из тени. В Министерстве инфраструктуры подготовили новую реформу сферы такси и придумали, как теперь будут работать водители.

Для работы такси теперь будет нужна лицензия. Стоимость такой лицензии на 12 месяцев – около 6 тысяч гривен. Если человек оформит себе лицензию таксиста, то его обещают освободить от налогов и ему даже не придется регистрироваться физическим лицом-предпринимателем, пишет Bigmir.

В первую очередь нововведения коснутся водителей, которые работают с помощью сервисов Uber, Bolt и Уклон. По новому закону такие компании будут именоваться "провайдерами информационных услуг".

Как отмечают эксперты, из возможных 40 млрд гривен в бюджет поступает только 1 млрд гривен. Стоимость патента (лицензии) будет составлять всего 6 тысяч гривен в год. Его можно будет также покупать ежемесячно, но тогда оплата будет на 5% выше. А вот для таксистов на электромобилях предусмотрена скидка в размере 50%.

Чиновники считают, что за 5 лет после внедрения нововведений из тени выйдет не менее 10% таксистов, и этот проект принесет не только дополнительные средства в бюджет, но и повысит безопасность на дорогах.

Напомним, ранее мы писали о том, что в МВД хотят взвинтить штрафы для водителей в тысячи раз.

А также рассказывали о том, что в Белой Церкви водитель такси шокировал пассажиров своим внешним видом.

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