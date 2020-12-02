Что с людьми карантин делает: под Киевом таксист поражает пассажиров своим видом

Таксист поразил своим внешним видом (коллаж РБК-Украина)

Под Киевом люди обратили внимание на таксиста в серьезной защите от коронавируса

В Белой Церкви мужчина-таксист приезжает на заказ к пасажирам в полном обмундировании от коронавируса. На нем защитный костюм и маска, как у медиков.

Как сообщается в Telegram-канале "Белая Церковь - БЕЗ ТАБУ", пассажиров водитель развозит на весьма непривычном для такси автомобиле - Шевроле Камаро.

Сам же таксист облачился в специальный защитный костюм, также он при выходе на смену надевает защитные перчатки и маску.

В Белой Церкви работает необычный таксист

В комментариях украинцы написали, что карантин влияет на людей таким образом. Одни уверены, что это хорошая идея и защита, другие же считают, что это полный перебор

Нічого собі.

Гексоген, ты ли это.

Идиотизм.

И живые позавидуют мертвым.

Что с людьми карантин творит.

Красава, п'ять балів

Как мы ранее сообщали, в Киеве произошло смертельное ДТП по вине таксиста, который вез пассажирку и заснул за рулем, врезавшись на большой скорости в припаркованный автомобиль. В результате аварии женщина погибла от полученных травм.

Также мы писали, что в Киеве водитель такси устроил смертельное ДТП, протаранив остановку на Окружной и сбив МАФ. В результате масштабной аварии погибли два человека, а сам водитель не пострадал.