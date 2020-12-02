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Что с людьми карантин делает: под Киевом таксист поражает пассажиров своим видом

Среда 02 декабря 2020 09:53
Что с людьми карантин делает: под Киевом таксист поражает пассажиров своим видом
Таксист поразил своим внешним видом (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Под Киевом люди обратили внимание на таксиста в серьезной защите от коронавируса

В Белой Церкви мужчина-таксист приезжает на заказ к пасажирам в полном обмундировании от коронавируса. На нем защитный костюм и маска, как у медиков.

Как сообщается в Telegram-канале "Белая Церковь - БЕЗ ТАБУ", пассажиров водитель развозит на весьма непривычном для такси автомобиле - Шевроле Камаро.

Сам же таксист облачился в специальный защитный костюм, также он при выходе на смену надевает защитные перчатки и маску.

Что с людьми карантин делает: под Киевом таксист поражает пассажиров своим видом

Что с людьми карантин делает: под Киевом таксист поражает пассажиров своим видомВ Белой Церкви работает необычный таксист

В комментариях украинцы написали, что карантин влияет на людей таким образом. Одни уверены, что это хорошая идея и защита, другие же считают, что это полный перебор

  • Нічого собі.
  • Гексоген, ты ли это.
  • Идиотизм.
  • И живые позавидуют мертвым.
  • Что с людьми карантин творит.
  • Красава, п'ять балів

Как мы ранее сообщали, в Киеве произошло смертельное ДТП по вине таксиста, который вез пассажирку и заснул за рулем, врезавшись на большой скорости в припаркованный автомобиль. В результате аварии женщина погибла от полученных травм.

Также мы писали, что в Киеве водитель такси устроил смертельное ДТП, протаранив остановку на Окружной и сбив МАФ. В результате масштабной аварии погибли два человека, а сам водитель не пострадал.

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