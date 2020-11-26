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В МВД хотят взвинтить штрафы для водителей в тысячи раз

Четверг 26 ноября 2020 19:23
В МВД хотят взвинтить штрафы для водителей в тысячи раз
Штрафы для водителей в Украине хотят увеличить (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Советник главы МВД высказался о новых ПДД

В Украине предлагают значительно увеличить штрафы для водителей и пассажиров авто за непристегнутый ремень безопасности. Кроме того, в МВД выступают за неотвратимость наказания за нарушение правил дорожного движениея.

Об этом советник министра внутренних дел Михаил Апостол заявил в эфире канала "Украина 24".

"Штраф, который сегодня есть, должен быть выше даже не в десять, а в сотни и тысячи раз. Во сколько вы оцениваете человеческую жизнь?" - задал он риторический вопрос.

Апостол отметил, что наказание за нарушение введенных 25 ноября изменений ПДД, согласно которым пассажиры такси обязаны пристегиваться ремнями безопасности и на переднем, и на заднем сиденьях, нужно ужесточить.

"51 гривна за ремень - это не тот штраф, которого сегодня люди боятся. Сегодня большое количество тех, кто попадает на штраф от 10 800 до 54 000 гривен, когда садятся за руль и устраивают аварии в состоянии алкогольного опьянения. Я не знаю какие условия нужны и какие наказания придумать, чтобы этого не происходило. Я за то, чтобы была неотвратимость наказания", - сказал он.

Советник Авакова считает, что водитель, по вине которого может произойти авария с жертвами, не должен избежать тюремного срока - минимум 5 лет.

"И не спасет никто: ни деньги, ни серьезные адвокаты, прокуроры. Если бы действительно такие жесткие правила существовали, люди бы задумывались, садиться ли за руль или пить, садиться ли в неисправную машину, превышать ли скорость. Иначе это просто битье комаров, а надо осушить болото, где эти комары плодятся", - заявил советник главы МВД.

Напомним, что 25 ноября в Украине вступили в силу новые Правила дорожного движения, которые касаются не только водителей, но и пассажиров.

Также сообщалось, что с 19 ноября система автофиксации нарушений ПДД начала штрафовать водителей "евроблях".

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