Таксистам в Україні придумали нові умови роботи: що потрібно знати

В Україні таксисти почнуть працювати за новими правилами (Колаж РБК-Україна)

В Україні знову вирішили взятися за сферу таксі та вивести водіїв з тіні. У Міністерстві інфраструктури підготували нову реформу сфери таксі та придумали, як тепер будуть працювати водії.

Для роботи таксі тепер буде потрібна ліцензія. Вартість такої ліцензії на 12 місяців – близько 6 тисяч гривень. Якщо людина оформить собі ліцензію таксиста, то його обіцяють звільнити від податків і йому навіть не доведеться реєструватися фізичною особою-підприємцем, пише Bigmir.

В першу чергу нововведення торкнуться водіїв, які працюють за допомогою сервісів Uber, Bolt і Уклон. За новим законом такі компанії будуть іменуватися "провайдерами інформаційних послуг".

Як відзначають експерти, з можливих 40 млрд гривень у бюджет надходить лише 1 млрд гривень. Вартість патенту (ліцензії) буде становити всього 6 тисяч гривень в рік. Його можна буде також купувати щомісяця, але тоді оплата буде на 5% вище. А ось для таксистів на електромобілях передбачена знижка в розмірі 50%.

Чиновники вважають, що за 5 років після впровадження нововведень з тіні вийде не менше 10% таксистів, і цей проєкт принесе не тільки додаткові кошти в бюджет, але і підвищить безпеку на дорогах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у МВС хочуть підвищити штрафи для водіїв у тисячі разів.

А також розповідали про те, що у Білій Церкві водій таксі шокував пасажирів своїм зовнішнім виглядом.