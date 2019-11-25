Таит опасность: эксперты предупреждают об особенном новолунии

Новолуние в ноябре (иллюстративное фото: navolne.life)

Новолуние в ноябре окажет влияние на представителей некоторых зодиакальных созвездий

Новолуние считают важнейшим астрологическим событием. Эксперты уверены, что новолуние, которое произойдет 26 ноября, может таить некоторую опасность и нести угрозы. Начнется это новолуние во вторник в 18:05 по киевскому времени, тогда Луна взойдет над знаком Стрелец.

Астрологи говорят, что в этот период возможны смерти известных людей, пишет УНИАН. Кроме того, предстоящее астрологическое событие окажет значительное влияние на представителей трех знаков Зодиака.

Тем не менее, время с 26 по 30 ноября идеально подходит для бракосочетания, а также для старта нового дела, которое обязательно принесет прибыль в будущем. Это время отлично подходит для планирования на будущий месяц - Луна поможет воплотиться задуманному.

Новолуние в ноябре (фото: gostica.com)

На какие знаки Зодиака сильнее всего повлияет новолуние

Стрелец

Луна взойдет именно над этим знаком, поэтому Стрельцы сильнее всего почувствуют влияние астрономического события. Их ждет прилив жизненных сил, а также гениальные идеи. Астрологи советуют избегать излишней эмоциональности, а одинокие Стрельцы имеют хорошие шансы встретить свою половинку.

Лев

Представители этого знака будут фонтанировать идеями, некоторые их них они смогут воплотить в жизнь, что в будущем обещает солидную прибыль. Тем не менее этот период будет таить опасность для здоровья Львов, поэтому астрологи советуют не переутомляться.

Скорпион

Для Скорпионов пришло время делать смелые шаги и эксперименты. При этом такой совет экспертов касается абсолютно всех сфер жизни представителей этого огненного знака Зодиака. Кроме того, 26 ноября возможно предложение руки и сердца, либо же громкое и трагическое расставание.