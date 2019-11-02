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Символическое новолуние: астролог рассказал, что нужно сделать в ноябре

STYLERЖизнь    02.11.2019 - 12:23
Символическое новолуние: астролог рассказал, что нужно сделать в ноябре
Гороскоп 2019 (фото: коллаж РБК-Украина)

Астролог Влад Росс рассказал о редком явлении в ноябре

Известный астролог Влад Росс рассказал, что в этом месяце произойдет символическое новолуние. При этом редкостное явление будет 11-12 ноября. Об этом сообщает Главред.

Астролог отметил, что 11 число станет самой важной датой месяца. Именно в этот день нужно загадывать желание, и если это сделать, то задуманное вскоре может воплотится в жизнь.

По словам Росса, 12 ноября будет полнолуние, а 11 - Меркурий в сочетании с Солнцем. Этот период и считается символическим новолунием. При этом такое явление бывает очень редко.

Символическое новолуние: астролог рассказал, что нужно сделать в ноябре

Гороскоп 2019 (фото: gostica.com)

Астролог также порадовал всех владельцев телескопов, поскольку они смогут увидеть, как Меркурий будет проходить по диску Солнца. Подобное явление произойдет только через 10 лет. Поэтому 11 ноября самой важной датой ноября этого года.

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