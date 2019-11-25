Таїть небезпеку: експерти попереджають про особливе новолуння

Новолуння у листопаді (ілюстративне фото: navolne.life)

Новолуння у листопаді матиме вплив на представників деяких сузір'їв

Новолуння вважають дуже важливою астрологічною подією. Експерти впевнені, що новий місяць, який можна буде спостерігати 26 листопада, може становити певну небезпеку і нести загрози. Почнеться це новолуння у вівторок о 18:05 за київським часом, тоді Місяць зійде над знаком Стрілець.

Астрологи кажуть, що в цей період можливі смерті відомих людей, пише УНІАН. Крім того, майбутня астрологічна подія чинитиме значний вплив на представників трьох знаків Зодіаку.

Тим не менше, час з 26 по 30 листопада ідеально підходить для одруження, а також для старту нової справи, яка обов'язково принесе прибуток у майбутньому. Цей час відмінно підходить для планування на майбутнє - Місяць допоможе втілитися задуманому.

Новолуння у листопаді (фото: gostica.com)

На які знаки Зодіаку найбільше вплине новолуння

Стрілець

Місяць зійде саме над цим знаком, тому Стрільці найбільше відчують вплив астрономічної події. На них чекає прилив життєвих сил, а також геніальні ідеї. Астрологи радять уникати зайвої емоційності, а самотні Стрільці мають хороші шанси зустріти свою половинку.

Лев

Представники цього знака будуть фонтанувати ідеями, деякі їх них вони зможуть втілити в життя, що в майбутньому обіцяє солідний прибуток. Тим не менше цей період буде таїти небезпеку для здоров'я Левів, тому астрологи радять не перевтомлюватися.

Скорпіон

Для Скорпіонів прийшов час робити сміливі кроки і експерименти. При цьому така порада експертів стосується абсолютно всіх сфер життя представників цього вогняного знака Зодіаку. Крім того, 26 листопада можлива пропозиція руки і серця, або ж гучне і трагічне розставання.