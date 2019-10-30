Любимчики судьбы: астролог назвал знаки Зодиака, которым повезет в декабре

Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Этим знакам Зодиака в декабре 2019 года улыбнется сама Фортуна - кому повезет больше всего, рассказывает Павел Глоба

Гороскоп 2019 поведает, кто из представителей зодиакального круга в конце года станет успешным в различных сферах - любви, карьере, деньгах. Известный астролог Павел Глоба в своем прогнозе назвал три знака Зодиака, которые станут баловнями судьбы в декабре.

Телец

Тельцы, переживающие сложности на протяжении года, смогут уже в первой половине декабря ощутить, что любовные и финансовые проблемы разрешились сами по себе. Астролог считает, что представители этого знака Зодиака переживут настоящую трансформацию личности и посмотрят на мир другими глазами.

Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Стрелец

Стрельцы не покладая рук будут трудиться вплоть до декабря. И уже в начале первого месяца зимы они будут вознаграждены по достоинству. Их жизнь будет меняться к лучшему едва ли не каждый день. А в успехе конца 2019 года немалую роль сыграют близкие люди.

Рыбы

В гороскопе удачи на декабрь 2019 Рыбам Фортуна может принести фантастические сюрпризы. Павел Глоба в своем астрологическом прогнозе говорит о возможности кардинальных изменений в финансовой сфере и на амурном фронте.