ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Любимчики судьбы: астролог назвал знаки Зодиака, которым повезет в декабре

STYLERЖизнь    30.10.2019 - 06:24
Любимчики судьбы: астролог назвал знаки Зодиака, которым повезет в декабре
Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Этим знакам Зодиака в декабре 2019 года улыбнется сама Фортуна - кому повезет больше всего, рассказывает Павел Глоба

Гороскоп 2019 поведает, кто из представителей зодиакального круга в конце года станет успешным в различных сферах - любви, карьере, деньгах. Известный астролог Павел Глоба в своем прогнозе назвал три знака Зодиака, которые станут баловнями судьбы в декабре.

Телец

Тельцы, переживающие сложности на протяжении года, смогут уже в первой половине декабря ощутить, что любовные и финансовые проблемы разрешились сами по себе. Астролог считает, что представители этого знака Зодиака переживут настоящую трансформацию личности и посмотрят на мир другими глазами.

Любимчики судьбы: астролог назвал знаки Зодиака, которым повезет в декабре

Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Стрелец

Стрельцы не покладая рук будут трудиться вплоть до декабря. И уже в начале первого месяца зимы они будут вознаграждены по достоинству. Их жизнь будет меняться к лучшему едва ли не каждый день. А в успехе конца 2019 года немалую роль сыграют близкие люди.

Рыбы

В гороскопе удачи на декабрь 2019 Рыбам Фортуна может принести фантастические сюрпризы. Павел Глоба в своем астрологическом прогнозе говорит о возможности кардинальных изменений в финансовой сфере и на амурном фронте.

Астролог назвал знаки Зодиака, жизнь которых круто изменится до конца месяца Астролог назвал знаки Зодиака, которых ждет успех на работе в октябре
Новости Украины гороскоп
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь