ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Белая Крыса подарит новую жизнь: астролог назвал везунчиков 2020 года

STYLERЖизнь    25.11.2019 - 06:24
Белая Крыса подарит новую жизнь: астролог назвал везунчиков 2020 года
Гороскоп 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Для каких знаков Зодиака год Белой Крысы станет стартом для жизненных перемен - в гороскопе от Павла Глобы на 2020 год

Гороскоп 2020 поведает о знаках Зодиака, которым год Белой Крысы принесет важные жизненные перемены. Известный астролог Павел Глоба в своем прогнозе рассказал о четырех представителях зодиакальных созвездий, для которых 2020 год подарит массу новых возможностей.

Близнецы

Близнецов в году Белой Крысы ждет ошеломительный успех, но при одном условии. Астролог советует представителям этого знака не сидеть без дела, а всегда находиться в эпицентре событий. Только непрерывное движение поможет Близнецам превзойти самих себя в любой сфере жизни.

Львы

В 2020 Львам удастся достичь очень амбициозных целей. При этом эксперт рекомендует приниматься за работу уже с первых дней нового года. Непростые ситуации также будут, в таких случаях нужно будет проявить оригинальность и креативность, чтобы преодолеть трудности. Астролог советует не бояться перемен и быть внимательнее к близким.

Белая Крыса подарит новую жизнь: астролог назвал везунчиков 2020 года

Гороскоп 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Скорпионы

Скорпионы в предстоящем году откроют для себя карьерные перспективы. Кое-кому выпадет шанс сменить наскучившее место работы. Год Белой Крысы - это время для смелых людей. Павел Глоба советует оставить лишнюю скромность в прошлом и смело бросаться навстречу к новым свершениям. 2020 год будет удачным для крупных покупок, переездов и путешествий.

Козероги

Козерогов в году Белой Крысы ждет обилие возможностей в любви и карьере. Год будет удачным и динамичным. Павел Глоба рекомендует больше отдыхать в кругу семьи и не жертвовать отношениями ради работы. Кроме того, следует обратить внимание на свое здоровье, чаще бывать на свежем воздухе и исключить из своего меню вредную еду.

Ранее Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которых в 2020 году постигнут неудачи и жизненные испытания.

Любимчики Фортуны: каким знакам Зодиака звезды сулят успех и процветание Астролог назвал везунчиков конца осени: богатство свалится с неба
Новости Украины гороскоп
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь