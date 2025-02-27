Таємниця слова "промінь": звідки воно взялося в українській мові?

Виявляється, історія звичайного слова "промінь" набагато цікавіша, ніж здається на перший погляд. Дізнайтеся, звідки походить це слово, як воно потрапило в українську мову та яку роль у цьому відіграла Леся Українка.

Звідки з'явилися слова "промінь", "мистецтво" та інші, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пояснення українського викладача та мовознавця Олександра Авраменка на каналі в YouTube.

Чи замислювалися ви, що деякі звичні нам слова мають авторів? Багато термінів і художніх висловів увійшли в нашу мову завдяки письменникам. А точніше – письменницям.

Наприклад, слово "промінь" вигадала Леся Українка. Його не знав навіть Тарас Шевченко, адже цей іменник з’явився вже після нього. Спочатку "промінь" використовували лише в художньому стилі. Згадайте рядки з її колискової:

"Місяць яснесенький, промінь тихесенький кинув до нас, спиш ти малесенький, пізній бо час", - Леся Українка.

Згодом слово стало науковим терміном, а сьогодні його використовують у різних сферах.

Не менш важливий внесок у розвиток української мови зробила і мати Лесі Українки - Олена Пчілка. Вона була не лише письменницею, а й першою жінкою-академіком України.

Саме їй ми завдячуємо появі таких слів, як "мистецтво", "переможець", "палкий" і "променистий".

"Нам пора для себе жити своїм розумом, своїм життям", - писала Олена Пчілка, закликаючи українців берегти рідну мову.

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