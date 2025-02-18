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"Б/у" чи "секонд-хенд"? Як правильно називати вживані товари українською

Вівторок 18 лютого 2025 08:00
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"Б/у" чи "секонд-хенд"? Як правильно називати вживані товари українською Як назвати українською правильно річ бувшу у використанні (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Чи коректно казати "б/у" в українській мові, а може, краще сказати "вживані речі" чи "товари з історією"? Розбираємось, які слова найвлучніше передають значення і звучать природно.

Як правильно називати уживані речі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пояснення мовознавця та українського викладача Олександра Авраменка на каналі в YouTube.

У рекламі магазинів, онлайн-оголошеннях та повсякденному мовленні часто можна зустріти фрази "товари Б/У", "б/ушні телефони" або "секонд-хенд". Багато хто використовує ці слова, навіть не замислюючись, чи є вони правильними з точки зору української мови.

Проте мовознавці застерігають: такі вирази не лише запозичені, а й не відповідають нормам української мови.

Філолог Олександр Авраменко пояснив, чому варто уникати цих слів і які відповідники краще використовувати:

"Усі ці слова не українські. Ви їх не знайдете в словниках. "Б/У" - це абревіатура, утворена від російської сполуки "бывшая в употреблении" - пояснює мовознавець.

"Тільки незрозуміло, чому цю абревіатуру пишуть через скісну риску. А ось сполука "секонд-хенд" англійська і буквально означає "друга рука". А як же українською сказати про товар, який уже використовували? Бувший у користуванні? Не дай Боже!" - продовжує Авраменко.

Натомість правильними українськими відповідниками є "уживаний товар" або "уживані речі". За його словами, в українській мові навіть немає абревіатури "Б/У", тому її не варто використовувати.

Раніше ми писали, як сказати українською правильно - бритися чи голитися.

А також згадували, звідки пішов вислів "гроші не пахнуть".

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