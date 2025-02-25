Чи є в українській мові слово "точка"? Ось, що варто знати, аби не робити помилки

Чи є в українській мові слово "точка" (фото: freepik.com)

У багатьох випадках українці використовують слово "точка" у своєму мовленні. Але чи воно дійсно українське, і чи не помилка - використання цього слова?

Чи є в українській мові слово "точка" та що варто знати, щоб не робити помилку у мовленні, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення на сторінці "Рух "За мову" у Facebook.