Чи є в українській мові слово "точка"? Ось, що варто знати, аби не робити помилки
У багатьох випадках українці використовують слово "точка" у своєму мовленні. Але чи воно дійсно українське, і чи не помилка - використання цього слова?
Чи є в українській мові слово "точка" та що варто знати, щоб не робити помилку у мовленні, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення на сторінці "Рух "За мову" у Facebook.
"Крапка" або "точка"?
В українській мові ми використовуємо слово "крапка" - бо це передусім знак пунктуації. Тому правильно:
- У кінці речення ставимо крапку. Або три крапки…
- В середині речення буває ще двокрапка та крапка з комою.
- Над І ми також розставляємо крапки - "розставити крапки над І".
Але й слово "точка" в українській мові також використовується: в алгебрі, геометрії, фізиці, у військовій справі.
Наприклад:
- Машина їде з точки А в точку Б.
- Точка кипіння, точка опори
- Точка на мапі
- Вогнева точка
- Торгівельна точка (ну не крапка ж, правда?)
- Бити в одну точку
- Зрушити з мертвої точки
А як бути з точкою зору?
Дехто вважає, що "точка зору" - це калька з російської, але це не так. У європейських мовах цей вислів також поширений. Якщо вам ріже слух, то можна замінити на "погляд".
Наприклад:
- З моєї точки зору - з мого погляду
- Поділяємо точку зору - поділяємо погляди
- Суперечливі точки зору - суперечливі погляди
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