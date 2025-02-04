"Носки" українською - не "шкарпетки". Як правильно вживати ці два слова

У розмовній мові часто можна почути слово "носки", хоча в українській правильний варіант - "шкарпетки". Чи є це суржиком, звичайним запозиченням, чи все ж допустимою формою?

Як правильно казати - шкарпетки або носки, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Gazeta.ua .

Як з'явилося слово "шкарпетки"

Слово "шкарпетки" має італійське коріння, походячи від scarpetta, що означає "чобіток". В українській мові воно зазвичай використовується у множині.

Перші шкарпетки з'явилися ще у Стародавній Греції - їх виготовляли зі шкіри, і носили їх переважно жінки вдома. Згодом почали в’язати шкарпетки, прикрашати вишивкою.

Справжній прорив у їхньому виробництві відбувся після того, як англійський магістр філософії Вільям Лі, випускник Кембриджа, створив панчішнов'язальну машину. Вона значно спростила процес виготовлення та зробила шкарпетки масовим виробом.

Чи можна називати шкарпетки "носками"?

В українській мові слово "носок" означає передню частину предмета: взуття, панчіх, шкарпеток або навіть стопи. Тому "носок" і "шкарпетка" - не синоніми, а вживання першого у значенні другого є наслідком русифікації.

Приклади вживання слова "носок":

Став (Оксен) танцював гопак на манір лезгинки, пружно викидаючи перед собою носки чобіт. (Г. Тютюнник)

Вона вже дивилася під ноги й носками туфель не збивала мерзлих грудочок. (А. Чорн)

З класу виходили (діти) тихенько, на носках. (Є. Кравчук)

Він стояв під насипом, зіп'явшись на носки, сердитий, знервований. (О. Гончар)

Крім того, "носок" може стосуватися частини обличчя, зокрема носа:

Подивилась (жінка) й зморщила носок… (Марко Вовчок)

Рання пташка носок теребить, а пізня очиці жмурить. (Номис)

Як правильно вживати слово "шкарпетки"?

Ось декілька прикладів з української літератури: