Тайна слова "промінь": откуда оно взялось в украинском языке?

Оказывается, история обычного слова "промінь" гораздо интереснее, чем кажется на первый взгляд. Узнайте, откуда происходит это слово, как оно попало в украинский язык и какую роль в этом сыграла Леся Украинка.

Откуда появились слова "промінь", "мистецтво" и другие, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснения украинского преподавателя и языковеда Александра Авраменко на канале в YouTube.

Задумывались ли вы, что некоторые привычные нам слова имеют авторов? Многие термины и художественные выражения вошли в наш язык благодаря писателям. А точнее - писательницам.

Например, слово "промінь" придумала Леся Украинка. Его не знал даже Тарас Шевченко, ведь это существительное появилось уже после него. Сначала "промінь" использовали только в художественном стиле. Вспомните строки из ее колыбельной:

"Місяць яснесенький, промінь тихесенький кинув до нас, спиш ти малесенький, пізній бо час", - Леся Украинка.

Впоследствии слово стало научным термином, а сегодня его используют в различных сферах.

Не менее важный вклад в развитие украинского языка сделала и мать Леси Украинки - Олена Пчілка. Она была не только писательницей, но и первой женщиной-академиком Украины.

Именно ей мы обязаны появлению таких слов, как "мистецтво", "переможець", "палкий" и "променистий".

"Нам пора для себе жити своїм розумом, своїм життям", - писала Олена Пчілка, призывая украинцев беречь родной язык.

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