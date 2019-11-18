То не та Мендель: Богдан "взорвал" сеть комментарием к фото красивой девушки

Андрей Богдан попал в курьезную ситуацию в соцсети
Андрей Богдан вызвал в сети бурную реакцию своим комментарием на Facebook-странице киевлянки и юриста Маргариты Мендель. Девушка опубликовала в сети красивое фото, под которым глава Офиса президента Украины оставил сообщение.
Мендель сделала скриншот комментария Богдана к снимку с текстом "Запрос прими" и поделилась им со своими подписчиками.
"Все не могу понять... Богдан женат или за девицами бегает, так как?" - подписала она пост.
Богдан рассмешил сеть комментарием к фото девушки (Фото: facebook.com/mendel.rita)
Отметим, что в профиле киевлянки в Facebook указаны три родственника с фамилией Мендель: Вероника, Иванка а также Юлия - последняя является тезкой пресс-секретаря президента.
Богдан рассмешил сеть комментарием к фото девушки (Фото: facebook.com/mendel.rita)
Пользователе сети коммент Богдана к очаровательному фото (еще за 11 августа) с, очевидно, просьбой принять запрос на дружбу в Facebook, сильно позабавил, а некоторых даже и разозлил. Под постом появилась масса шуток, размышлений и разгорелась живая дискуссия.
Скрин комментариев (facebook.com/mendel.rita)