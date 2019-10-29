Богдан ответил на волнующий многих вопрос: я адвокат Коломойского, я люблю вечеринки

Андрей Богдан (фото: РБК-Украина)

Андрей Богдан рассказал о своей любви к вечеринкам и клубам

Андрей Богдан не видит ничего крамольного в том, чтобы развлекаться в клубах и на различных вечеринках. А скандалы вокруг его разгульного образа жизни руководителя офиса президента Владимира Зеленского не интересуют. Об этом Богдан рассказал интервью "Украинской правде".

"Если говорить искренне, так это же правда - я адвокат Коломойского, я люблю вечеринки, я постоянно хожу в какие-то клубы, рестораны и ночные заведения. И веду открытый образ жизни, я стараюсь появляться там без охраны", - сказал Богдан.

Глава офиса президента отметил, что когда шел в политику, то якобы всех предупреждал, что будет это делать, потому что это - развлечения - часть его жизни. Более того, походы в клубы и другие развлекательные заведения, по словам Богдана, "не противоречат ни законам, ни какой-либо публичной этике".

Также Андрей Богдан сказал, что не любит, когда его называют "одиозным". Он больше предпочитает называться "известным". Кроме того, Богдан уверен, что он - "веселый и искренний человек".

"У меня не есть самоцель - власть или деньги. У меня самоцель - достижение какого-то результата и комфорт той обстановки, в которой я нахожусь", - подчеркнул помощник Зеленского.

Андрей Богдан (фото: РБК-Украина)