То не та Мендель: Богдан "підірвав" мережу коментарем до фото красивої дівчини

Андрій Богдан потрапив у курйозну ситуацію в соцмережі
Андрій Богдан викликав у мережі бурхливу реакцію своїм коментарем на Facebook-сторінці киянки і юристки Маргарити Мендель. Дівчина опублікувала в мережі красиве фото, під яким глава Офісу президента України залишив повідомлення.
Мендель зробила скріншот коментаря Богдана до знімка із текстом "Запит прийми" та поділилася ним зі своїми підписниками.
"Все не можу зрозуміти... Богдан одружений чи за дівчатами бігає, то як?" - підписала вона пост.
Богдан розсмішив мережу коментарем до фото дівчини (Фото: facebook.com/mendel.rita)
Зазначимо, що в профілі киянки Facebook вказані три родича з прізвищем Мендель: Вероніка, Іванка а також Юлія - остання є тезкою прес-секретарки президента.
Богдан розсмішив мережу коментарем до фото дівчини (Фото: facebook.com/mendel.rita)
Користувача мережі комент Богдана до чарівного фото (ще за 11 серпня) з, очевидно, проханням прийняти запит на дружбу у Facebook, сильно потішив, а деяких навіть і розлютив. Під постом з'явилася маса жартів, роздумів та розгорілася жвава дискусія.
Скрін коментарів (facebook.com/mendel.rita)