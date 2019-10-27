Как изменилась жизнь девушки Андрея Богдана после ухода в политику

Анастасия Сличная и Андрей Богдан (коллаж РБК-Украина)

Девушка Андрея Богдана иногда интересуется, ничего ли ей не угрожает

Анастасия Сличная – возлюбленная главы АП Андрея Богдана. В интервью "Светской жизни" девушка рассказала, как изменилась ее жизнь после вступления на должность ее молодого человека. Сличная призналась, что иногда беспокоится по поводу его и своей безопасности. Об этом она рассказала в разговоре с Екатериной Осадчей, передает ТСН.

Как рассказывает сама Анастасия Сличная, в ее жизни практически ничего не изменилось. Единственное что – она с большей ответственностью публикует фотографии и публикации в социальных сетях.

"Вы знаете, моя жизнь не изменилась. У меня нет охраны. Бывают дни, когда я Андрею говорю: "Андрей, все будет хорошо, мне не нужно ничего бояться?". Андрей говорит: "нет-нет, все хорошо". Поэтому я сама вожу свой автомобиль. В принципе, в моей жизни ничего не изменилось. Я как жила, так и живу. Конечно, да, теперь я думаю, что мне запостить в Facebook или в Instagram. Мы часто бываем на каких-то мероприятиях, мы ходим в кино, мы проводим очень активно выходные - к нам всегда приезжают друзья", - рассказывает Анастасия.

Девушка также рассказала немного о личной жизни с Андреем Богданом.

"Андрей не ограничивает, он иногда, к примеру, сегодня, пошел на футбол, я пошла на "Мисс Украина-Вселенная". Мне кажется, что он немного обиделся, но он сказал: "хорошо, езжай, потом присоединяйся к нам", - добавила Сличная.

Первая леди Офиса Зеленского также является советником Андрея Богдана.

"Вообще я всегда была очень такая энергичная, иногда могла выразиться где-то жестко, но вы знаете, после знакомства с Андреем, я поняла, что я очень спокойная. И да, очень часто я ему говорю: "Андрей, нужно быть здесь помягче, возможно здесь не обращай внимания". И он очень часто со мной советуется. Не по политическим каким-то там вопросам, а по жизненным или связанными с отношениями с друзьями", - признается девушка.

Анастасия Сличная рассказала как изменилась ее жизнь после ухода Андрея Богдана в политику (видео: youtube.com)

Также Анастасия Сличная призналась, что хочет замуж за Андрея Богдана.

Напомним, что помощник Зеленского имеет совместный бизнес с людьми Путина.