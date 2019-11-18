То не та Мендель: Богдан "підірвав" мережу коментарем до фото красивої дівчини

Богдан розсмішив мережу коментарем до фото дівчини (Фото: колаж РБК-Україна)

Андрій Богдан потрапив у курйозну ситуацію в соцмережі

Андрій Богдан викликав у мережі бурхливу реакцію своїм коментарем на Facebook-сторінці киянки і юристки Маргарити Мендель. Дівчина опублікувала в мережі красиве фото, під яким глава Офісу президента України залишив повідомлення.

Мендель зробила скріншот коментаря Богдана до знімка із текстом "Запит прийми" та поділилася ним зі своїми підписниками.

"Все не можу зрозуміти... Богдан одружений чи за дівчатами бігає, то як?" - підписала вона пост.

Богдан розсмішив мережу коментарем до фото дівчини (Фото: facebook.com/mendel.rita)

Зазначимо, що в профілі киянки Facebook вказані три родича з прізвищем Мендель: Вероніка, Іванка а також Юлія - остання є тезкою прес-секретарки президента.

Богдан розсмішив мережу коментарем до фото дівчини (Фото: facebook.com/mendel.rita)

Користувача мережі комент Богдана до чарівного фото (ще за 11 серпня) з, очевидно, проханням прийняти запит на дружбу у Facebook, сильно потішив, а деяких навіть і розлютив. Під постом з'явилася маса жартів, роздумів та розгорілася жвава дискусія.

Видно одне іншому не заважає;

Аналізуючи останні події можна припустити, що в цій команді це питання поставлено на рівні державного!

То не той Богдан)...

То не та Мендель;

Потрібно було прийняти запит;

Чому дивуватися? У них, походу, це якийсь внутрішній стандарт - Яременко, Дубинський, Тищенко - хіба може навушник Зеленського відставати? Господарі життя і альфа-самці, йо*т, які дружини, про що ви...

Куди не глянь, одна політика!

Киві підкинути скрін потрібно. Обхохочемося!

Людина хоче поєднувати корисне з приємним;

Так він же про народ думає... ночами не спить... А ти так з нею... Ех... Нема у тебе серця, людина!

Який пустун!

Сподобалася красуня;

Перечитав всі коменти. Цікаво, чому запит "друзі" до автора сприймається усіма вами виключно з позиції, ніби він їй запропонував секс? У вас мабуть у самих проблемки, друзі мої. До речі, я з автором теж в "друзях" й ініціатором цієї "дружби" був я. І я теж одружений! Але у мене і думки не було запропонувати автору секс зі мною! Я хотів їй запропонувати секс утрьох зі мною і моєю дружиною! Це ж нормально? Як думаєте? Ржунемагу!

Скрін коментарів (facebook.com/mendel.rita)