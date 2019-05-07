Сюжет для шпионского фильма: как рожала Меган Маркл

Коллаж РБК-Украина

Меган Маркл огорчила фанатов

Меган Маркл родила 6 мая, утром. Фанаты и журналисты должны были порадоваться данному событию, однако это вызвало у них неоднозначные эмоции. С чем это связано, сообщил Daily Mail.

Толпы британцев дежурили у стен Виндзорского замка больше недели, однако Меган Маркл все же удалось ускользнуть в госпиталь незамеченной. Даже о ее возвращении в новый дом стало известно только после официального сообщения о рождении ребенка. Из-за этого некоторые почувствовали себя обманутыми.

Оказывается, герцогиня была доставлена в госпиталь еще накануне в самом обычном авто. Более того, за последние несколько дней был предпринят ряд "обманных маневров", чтобы отвлечь внимание собравшихся толп: в Виндзор и обратно несколько раз курсировала скорая.

Более всего удивило то, что наследник родился не в домашних условиях, как планировалось, а в клинике Лондона, где сутки пребывания обходятся роженице не менее, чем в 15 тысяч фунтов стерлингов.

Меган Маркл (фото: GettyImages)

Мы рассказывали о том, что принц Гарри рассказал, когда впервые покажет новорожденного сына. Кроме того, фотографии королевского ребенка будут опубликованы на официальном аккаунте принца Гарри и Меган Маркл.

Ранее герцогиня Сассекская заявила, что Кейт Миддлтон ей завидует. Немаловажную роль в данной ситуации, по мнению экспертов, сыграла беременность Меган Маркл, к персоне которой сейчас проявляют максимум внимания.

Также мы сообщали о том, что Кейт Миддлтон прилагает все усилия для того, чтобы помирить братьев - принца Уильяма и принца Гарри, поскольку конфликты в семье ей изрядно надоели.