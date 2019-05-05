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Кейт Миддлтон завидует Меган Маркл? Герцогиня сделала громкое заявление

STYLERПерсоны    05.05.2019 - 09:50
Кейт Миддлтон завидует Меган Маркл? Герцогиня сделала громкое заявление
Коллаж РБК-Украина

Кейт Миддлтон рассказала о своем заветном желании

Кейт Миддлтон, которая является счастливой матерью троих детей, заявила, что планирует родить четвертого ребенка. Поклонники утверждают, что такое поведение герцогини связано с беременностью Меган Маркл. Об этом информирует издание Daily Mail.

Осведомленный источник сообщил журналистам о том, что Кейт хочет родить еще одного наследника короны, хотя ранее совершенно не задумывалась над этим. В случае, если Миддлтон решится на этот шаг, она может повторить судьбу королевы Елизаветы II.

Кейт Миддлтон завидует Меган Маркл? Герцогиня сделала громкое заявлениеКейт Миддлтон мечтает о четвертом ребенке (Getty Images)

Немаловажную роль в данной ситуации, по мнению экспертов, сыграла беременность Меган Маркл, к персоне которой сейчас проявляют максимум внимания. 

"Кэйт хотела бы еще одного ребенка. Она любит детей и вновь готова к беременности", - утверждает инсайдер. А вот касательно того, что по этому поводу думает сам принц Уильям - неизвестно.

К слову, беременность Кейт переносит довольно тяжело. И каждый раз она переставала на некоторое время выходить в свет из-за невыносимой тошноты по утрам. Пару раз герцогиню даже госпитализировали.

Ранее мы писали о том, что раскрылась вся правда о вражде Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

Также мы сообщали о том, что Кейт Миддлтон прилагает все усилия для того, чтобы помирить братьев - принца Уильяма и принца Гарри, поскольку конфликты в семье ей изрядно надоели.

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