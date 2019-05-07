Сюжет для шпигунського фільму: як народжувала Меган Маркл

Колаж РБК-Україна

Меган Маркл засмутила фанатів

Меган Маркл народила 6 травня, вранці. Фанати та журналісти мали радіти цій події, однак це викликало неоднозначні емоції. З чим це пов'язано, повідомив Daily Mail.

Натовп британців чергував біля стін Віндзорського замку більше тижня, однак Меган Маркл все ж вдалося вислизнути в госпіталь непоміченою. Навіть про її повернення у новий будинок стало відомо лише після офіційного повідомлення про народження дитини. Через це деякі відчули себе обдуреними.

Виявляється, герцогиня була доставлена в госпіталь ще напередодні в самому звичайному авто. Більш того, за останні кілька днів був зроблений ряд "обманних маневрів", щоб відволікти увагу присутніх натовпів: у Віндзор і назад кілька разів курсувала швидка.

Найбільше здивувало те, що спадкоємець народився не в домашніх умовах, як планувалося, а в клініці Лондона, де доба перебування обходяться породіллі не менше, ніж у 15 тисяч фунтів стерлінгів.

Меган Маркл (фото: GettyImages)

Ми розповідали про те, що принц Гаррі розповів, коли вперше покаже новонародженого сина. Крім того, фотографії королівської дитини будуть опубліковані на офіційному акаунті принца Гаррі та Меган Маркл.

Раніше герцогиня Сасекська заявила, що Кейт Міддлтон їй заздрить. Важливу роль у даній ситуації, на думку експертів, зіграла вагітність Меган Маркл, якій зараз проявляють максимум уваги.

Також ми повідомляли про те, що Кейт Міддлтон докладає всі зусилля для того, щоб помирити братів - принца Вільяма і принца Гаррі, оскільки конфлікти в родині їй неабияк набридли.