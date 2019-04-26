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Конфликт принцев Гарри и Уильяма: Кейт Миддлтон вмешалась в ссору

STYLERПерсоны    26.04.2019 - 21:21
Конфликт принцев Гарри и Уильяма: Кейт Миддлтон вмешалась в ссору
Коллаж РБК-Украина

Кейт Миддлтон решила помирить герцогов

Принцы Гарри и Уильям держат ощутимую дистанцию, которая заметна невооруженным взглядом. Кейт Миддлтон прилагает все усилия для того, чтобы помирить братьев, поскольку конфликты в семье ей изрядно надоели. Об этом сообщает издание The Mirror.

Герцогиня Кембриджская уговорила Гарри и Меган пригласить герцога и герцогиню Кембриджских к себе в гости во Фрогмор-коттедж, который находится в десяти минутах езды от часовни Святого Георгия, где проходила пасхальная служба.

Кейт и Уильям воспользовались приглашением в тот же день, когда все прочие члены королевской семьи отправились из церкви в Виндзорский замок праздновать совпавший с Пасхой день рождения королевы Елизаветы. Меган, Гарри, Кейт и Уильям вместе выпили чаю и побеседовали. 

К слову, усиленные слухи о напряженности в отношениях между братьями возникли очень давно. Неоднократно выдвигалась версия, что это - проделки Меган Маркл, которая пытается оградить принца Гарри от всего на свете.

Конфликт принцев Гарри и Уильяма: Кейт Миддлтон вмешалась в ссоруМеган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Также одной из причин игнора со стороны Гарри было то, что его брат Уильям выражал обеспокоенность тем, как стремительно развивается его  роман с Меган. Гарри подобное замечание принял в штыки, после чего решил держать дистанцию с родственником.

Напомним, беременная Меган Маркл снова взбесила Елизавету ІІ своими прихотями. Стало известно, что после родов герцогиня хочет провести эксклюзивную домашнюю фотосессию с ней и малышом для популярного глянца Vogue.

Ранее появилась информация о том, что Меган Маркл уже могла родить ребенка, но вместе с принцем Гарри приняла решение повременить с официальным объявлением этой долгожданной новости.

К слову, мама бывшей актрисы срочно прилетела в Лондон, чтобы быть рядом с Меган в момент ее родов. Кроме того, она в первое время будет помогать дочери и зятю ухаживать за ребенком.

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