Сюда пришел "русский мир". Смотрите, что сделали оккупанты с вокзалом Херсона

Украинский город Херсон временно оккупирован российскими военными. Железнодорожный вокзал солдаты РФ своим "русским миром" превратили в настоящую руину.
Видео изнутри здания показал журналист и блогер Александр Рудоманов в Facebook.
"Помните херсонский вокзал? А вот так он смотрится сейчас. Русские его расстрощили изнутри", - написал он под видеороликом.
На видео смотрите сами, во что превращают "освободители" города и села.
В комментариях подписчики удивились, зачем оккупанты гробят здания, которыми потом собираются пользоваться.
Как мы ранее писали, оккупанты в Херсоне ищут списки заброшенных квартир, чтобы размещать военных.
Ранее мы сообщали, что оккупанты в Херсонской области заставляют предпринимателей получать разрешения на работу.
Также мы писали, как цинично оккупанты в Херсоне оккупанты готовились к 9 мая.