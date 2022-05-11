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Сюда пришел "русский мир". Смотрите, что сделали оккупанты с вокзалом Херсона

Фото: Вокзал Херсона до оккупантов выглядел так (ru.wikipedia.org/wiki)
Автор: Людмила Жукова

Украинский город Херсон временно оккупирован российскими военными. Железнодорожный вокзал солдаты РФ своим "русским миром" превратили в настоящую руину.

Видео изнутри здания показал журналист и блогер Александр Рудоманов в Facebook.

"Помните херсонский вокзал? А вот так он смотрится сейчас. Русские его расстрощили изнутри", - написал он под видеороликом.

На видео смотрите сами, во что превращают "освободители" города и села.

В комментариях подписчики удивились, зачем оккупанты гробят здания, которыми потом собираются пользоваться.

  • Я оцього не розумію/ Вони ж ніби звільняють свої ісконниє теритрорії від поганих українців, мабуть же, щоб самими тут жити? То навіщо все руйнують і ламають те, чим можна користуватися?
  • Орда вміє робити тільки так...свині краще себе в хлеві ведуть.
  • Ну в Росії є, а тут не потрібні. Тут взагалі нічого не потрібно їм, вони не прийшли сюди розбудовувати країну.

Как мы ранее писали, оккупанты в Херсоне ищут списки заброшенных квартир, чтобы размещать военных.

Ранее мы сообщали, что оккупанты в Херсонской области заставляют предпринимателей получать разрешения на работу.

Также мы писали, как цинично оккупанты в Херсоне оккупанты готовились к 9 мая.

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Херсон