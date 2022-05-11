Сюда пришел "русский мир". Смотрите, что сделали оккупанты с вокзалом Херсона

"Помните херсонский вокзал? А вот так он смотрится сейчас. Русские его расстрощили изнутри", - написал он под видеороликом.

На видео смотрите сами, во что превращают "освободители" города и села.

В комментариях подписчики удивились, зачем оккупанты гробят здания, которыми потом собираются пользоваться.