Сюди прийшов "русский мир". Дивіться, що зробили окупанти з вокзалом Херсона

"Пам'ятаєте Херсонський вокзал? А ось так він виглядає зараз. Росіяни його розстрощили зсередини", - написав він під відеороликом.

На відео дивіться самі, на що перетворюють "визволителі" міста і села.

У коментарях підписники здивувалися, навіщо окупанти гроблять будівлі, якими потім збираються користуватися.