Сюди прийшов "русский мир". Дивіться, що зробили окупанти з вокзалом Херсона

Українське місто Херсон тимчасово окуповане російськими військовими. Залізничний вокзал солдати РФ своїм "русским миром" перетворили на справжню руїну.
Відео зсередини будівлі показав журналіст і блогер Олександр Рудоманов в Facebook.
"Пам'ятаєте Херсонський вокзал? А ось так він виглядає зараз. Росіяни його розстрощили зсередини", - написав він під відеороликом.
На відео дивіться самі, на що перетворюють "визволителі" міста і села.
У коментарях підписники здивувалися, навіщо окупанти гроблять будівлі, якими потім збираються користуватися.
Як ми раніше писали, окупанти в Херсоні шукають списки покинутих квартир, щоб розміщувати військових.
Раніше ми повідомляли, що окупанти в Херсонській області змушують підприємців отримувати дозволи на роботу.
Також ми писали, як цинічно окупанти у Херсоні окупанти готувалися до 9 травня.