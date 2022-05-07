Оккупанты в Херсонской области заставляют предпринимателей получать "разрешения" на работу, - разведка

Российские военные в Херсонской области заставляют предпринимателей получать "временные разрешения" на работу. В частности, в случае отказа - конфискация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

Представители оккупационных администраций осуществляют объезд объектов промышленности, в первую очередь - производителей пищевой продукции. Они хотят заставить руководство и персонала сотрудничать.

Сообщается, что группа лиц (10 мужчин) в военной форме из РФ с оружием прибывает в офисы коммерческих компаний и в ультимативной форме требуют продолжения производства продукции.

"Для этого, по словам оккупантов, необходимо официально оформить свою деятельность по российским правилам и получить "временное разрешение" на работу "военно-гражданских администраций". При этом, все проблемные вопросы, в частности - поставки сырья и обеспечение сбыта, необходимо решать через местную комендатуру", - говорится в сообщении.

Также собственники и работники предприятий предупреждены, что в случае прекращения работы или нарушения каких-либо требований россиян, руководство и персонал будут изменены.

В частности, новых владельцев и сотрудников будут определять оккупационные администрации среди лояльных к ним людей.

Оккупанты в Херсонской области заставляют предпринимателей получать "разрешения" (t.me/DIUkraine)