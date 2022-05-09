ru ua
Пн, 09 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты в Херсоне ищут списки заброшенных квартир, чтобы размещать военных, - разведка

Новина українською →
Херсон , Понедельник 09 мая 2022 13:18
Оккупанты в Херсоне ищут списки заброшенных квартир, чтобы размещать военных, - разведка Оккупанты ищут в Херсоне заброшенные квартиры (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В оккупированном Херсоне оккупанты ищут списки заброшенных квартир. В частности, они планируют в них размещать своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

Сообщается, что войска РФ пытаются навести "русский порядок", направленный на поддержание оккупационного режима.

В частности, от председателей ОСМД микрорайонов "Таврический" и "Житлоселище" требуют списки пустующих квартир для размещения российских военнослужащих и сотрудников спецслужб. Также враг увеличивает количество блокпостов и передвижных патрулей.

"Жителей убеждают, что продвижения со стороны ВС Украины в направлении Херсона не будет. А значит, нужно принять данную реальность и работать под руководством "новой власти", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что недавно в Херсон прибыл так называемый "глава ДНР" Денис Пушилін. Его прибытие связано с организацией антиукраинских провокаций до 9 мая.

Ранее мы сообщали, что оккупанты в Херсонской области заставляют предпринимателей получать разрешения на работу.

Также мы писали, что вчера, 8 мая, в Херсоне оккупанты готовились к 9 мая.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Главное управление разведки
NEWS
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
DAILY
Денис Шмыгаль: Все, что люди потеряли, мы вернем за счет оккупанта
Ростислав Шаправский, Владислав Красинский Денис Шмыгаль: Все, что люди потеряли, мы вернем за счет оккупанта