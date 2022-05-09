Оккупанты в Херсоне ищут списки заброшенных квартир, чтобы размещать военных, - разведка

В оккупированном Херсоне оккупанты ищут списки заброшенных квартир. В частности, они планируют в них размещать своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

Сообщается, что войска РФ пытаются навести "русский порядок", направленный на поддержание оккупационного режима.

В частности, от председателей ОСМД микрорайонов "Таврический" и "Житлоселище" требуют списки пустующих квартир для размещения российских военнослужащих и сотрудников спецслужб. Также враг увеличивает количество блокпостов и передвижных патрулей.

"Жителей убеждают, что продвижения со стороны ВС Украины в направлении Херсона не будет. А значит, нужно принять данную реальность и работать под руководством "новой власти", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что недавно в Херсон прибыл так называемый "глава ДНР" Денис Пушилін. Его прибытие связано с организацией антиукраинских провокаций до 9 мая.