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Советская символика и сцена на площади. В Херсоне оккупанты готовятся к 9 мая

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Херсон, Воскресенье 08 мая 2022 16:53
Советская символика и сцена на площади. В Херсоне оккупанты готовятся к 9 мая Фото: в Херсоне оккупанты готовятся к 9 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Во временно оккупированном Херсоне российские военные готовятся к празднованию 9 мая. В центре города уже появилась сцена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Отмечается, что оккупанты в Херсоне накануне 9 мая распространяют советскую символику, в том числе устанавливают билборды. Кроме того, на площади Свободы установили сцену и фотографии.

Напомним, оккупанты планируют провести "парад" 9 мая в блокадном Мариуполе. Для этого мирных жителей обязывают разбирать завалы в центре города.

С то же время украинцев предупредили о возможности усиленных ракетных ударов России на 9 мая.

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Херсон 9 Мая Война России против Украины
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