Советская символика и сцена на площади. В Херсоне оккупанты готовятся к 9 мая

Во временно оккупированном Херсоне российские военные готовятся к празднованию 9 мая. В центре города уже появилась сцена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" .

Отмечается, что оккупанты в Херсоне накануне 9 мая распространяют советскую символику, в том числе устанавливают билборды. Кроме того, на площади Свободы установили сцену и фотографии.

Напомним, оккупанты планируют провести "парад" 9 мая в блокадном Мариуполе. Для этого мирных жителей обязывают разбирать завалы в центре города.

С то же время украинцев предупредили о возможности усиленных ракетных ударов России на 9 мая.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.