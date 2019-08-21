Сын бывшего "копа" забил девушку в Харькове: всплыли страшные подробности убийства (видео)

Зверское убийство 26-летней девушки в Харькове, которую забил скалкой для теста и зарезал ножом 17-летний парень, вызвало в обществе большой резонанс и стало обрастать неожиданными подробностями. После преступления молодой человек хвастал про содеянное, рассказывал знакомым детали расправы над Яной Шевченко, а тем временем сотрудники местной полиции Холодногорского райотдела запугивали свидетелей, чтобы те молчали. Об этом говорится в сюжете "Надзвичайні новини" на канале ICTV.

Отметим, что трагедия произошла в конце июля, с мама погибшей девушки Жанна Шевченко ходила по району и расклеивала объявления о пропаже дочери. Ее тело было обнаружено на 10-й день поисков закопанным в яру на Лысой горе. При этом опознать останки удалось не сразу, так как у девушки практически отсутствовало лицо. Ее смогли идентифицировать только по татуировке на ноге с изображением кошки.

Яна Шевченко (фото из соцсети)

Дело удалось сдвинуть с мертвой точки только после того, как прокуратура забрала материалы из райотдела и передала их для разбирательства в Главное следственное управление Харьковской области, рассказал адвокат Андрей Диденко.

Правозащитник отметил, что до этого времени отец подозреваемого Данила Редина Денис - бывший правоохранитель - и сотрудники райотдела звонили свидетелям и угрожали: "чтобы все, кто видел или слышал что-то - закрыли рты и молчали".

"Когда подозреваемого задержали, он рассказал, что ему пришлось закопать свои новые кроссовки и одежду - видимо, там были следы крови. А через три дня, когда все утихло, он решил откопать, потому что стало жалко новые вещи", - говорит он.

Убийца и его жертва проживали в одном районе на улице Рельефной. Местные говорят, что после преступления практически все знали, что произошло, так как Данил не скрывал содеянное и даже водил малолеток на место захоронения девушки на экскурсии.

Подозреваемый Данил Редин (Фото: скриншот)

Сейчас подозреваемый задержан, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога. В ходе судебного процесса адвокат Редина настаивал, что держать его в СИЗО нельзя, так как парень - студент второго курса техникума, и, мол, лишать Данила права на учебу является нарушением его конституционного права.

Учитывая, что подозреваемый несовершеннолетний, его интересы в суде представлял отец Данила. Денис Редин заявляет, что сын невиновен, и что вообще именно он - жертва.

Сначала убийца написал явку с повинной, но теперь в суде своей вины не признает.

По словам мамы погибшей девушки Жанны Шевченко, Данил фактически в первый же день стал хвастаться и рассказывал, что убийство было заранее подготовлено, что он вырыл яму и ждал момента.

"5 августа полиция уже все знала, а откапывали Яночку 9 августа. Все эти дни мы еще искали ее, а Редины успели продать машину и занять крупную сумму денег - ходят слухи, что 50 тысяч долларов - то есть, они в это время решали финансовый вопрос в полиции, пока мой ребенок лежал в земле", - рассказала женщина.

Отмечается, что сначала полиция хотела "повесить" убийство Яны на какого-то бездомного. А тем временем весь район знал имя настоящего преступника.

В Харькове 17-летний парень жестоко убил 26-летнюю девушку, а дело пытались "замять" (Фото: скриншот)

"Все знали, что Данил убил Яну. Но весь наш район запуган этой семьей, в частности папой, Денисом Рединым. Мой муж был до смерти избит отцом этого парня, муж умер в больнице на третий день после избиения. И за это никто не понес наказания. Всем известно, что у него есть покровители в Холодногорском райотделе", - говорит жительница района.

Как рассказали местные жители, Данила и Яну связывали интимные отношения, и вероятно они вместе употребляли наркотики. Однажды девушка в компании при людях опозорила парня и рассказала, что "в постеле он никакой". После этого тот и затаил злобу и решился на убийство.

Они вместе с 18-летним другом прогуливались около дома, и под предлогом взять деньги Данил зашел к себе в квартиру, вышел с бабушкиной скалкой для теста в руках и оделся в камуфляж, после чего накинулся на Яну и стал методично бить по голове и лицу. После этого он нанес ей еще несколько ударов ножом. А испуганный знакомый просто спрятался в кустах.

Видео: YouTube / Надзвичайні новини. ICTV

Как сообщалось ранее, в Запорожье парень облил кипятком свою девушку пока она спала. Они жили в гражданском браке, и воспитывали двоих детей. Злоумышленник при совершении преступления старался, чтобы кипяток попал в рот девушке - таким образом он хотел нанести большего вреда ее здоровью.