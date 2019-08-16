Вылил кипяток в рот: новые подробности жестокого инцидента с девушкой в Запорожье (видео)

Девушка, которая сильно пострадала от рук неадекватного парня, рассказала о своей жизни
Недавно в Запорожье произошел ужасный случай с девушкой, которую облил кипятком ее парень пока она спала. При этом молодой человек старался, чтобы кипяток попал ей в рот. Таким образом он хотел нанести большего вреда ее здоровью.
На Анастасию Шаповалову вылили 4 литра кипятка. Когда она спрыгнула с кровати, изверг ее догнал и продолжал обливать кипятком, несмотря на то, что в соседней комнате находились двое маленьких детей.
Анастасия Шаповалова (скриншот с видео)
Сейчас 25-летняя Настя находится в больнице и у нее 21% ожогов тела, а также повреждена слизистая оболочка из-за кипятка, который попал в горло.
Пострадавшей все это время помогали волонтеры, поскольку на лечение требуется около 7 тысяч гривен каждый день, а родственников у Насти нет, она сирота.
Анастасия Шаповалова (видео: facebook.com/Злата Некрасова)
Когда основатель благотворительного фонда "Эмоция" Злата Некрасова в последний раз навестила Настю, то в ее палате находилась мать Дмитрия, парня, который поиздевался над девушкой. Женщина не пыталась успокоить Анастасию, а наоборот хотела вывести из себя.
Мать изверга сетовала на то, что ее сыну дают 15 лет тюремного заключения, и что это слишком много. Она спрашивала не жалеет ли Настя о чем-то.
Когда волонтер зашла в палату, то женщина обвинила ее в том, что она " закладывает Насте бананы в уши".
Анастасия Шаповалова до инцидента (скриншот с видео)
Некрасова рассказала, что Насте сделали операцию и пересадили ей кожу в области кисти, плечевого сустава, левого глаза и области шеи.
Анастасия отметила, что после операции у нее все побаливает, но помогают обезболивающие.
Напомним, что перед инцидентом Настя гуляла со своим парнем в парке и там ему что-то не понравилось. По словам соседей, молодой человек наркоман и неадекватный человек.
Стоит отметить, что изверг также является отцом ее детей 6 и 4 лет. В данное время дети находятся у бабушки.
Ранее сообщалось о том, что в Запорожье похоронили девушку, которую поджег жених.