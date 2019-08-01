Девушку облил кипятком ее парень: подробности жуткого инцидента в Запорожье

В Запорожье девушка-сирота госпитализирована с глубокими ожогами на лице
В Запорожье девушку облил кипятком ее парень, в результате чего потерпевшая получила глубокие ожоги и была госпитализирована. Сирота находится в 5-й городской больнице в ожоговом центре. Волонтеры обратились к украинцам с просьбой помочь несчастной, так как больше ей ждать помощи неоткуда. Об этом в сети рассказала основатель благотворительного фонда "Эмоция" Злата Некрасова.
На Анастасию Шаповалову (1994 года рождения) парень вылил кипяток, когда она спала. Ожог тела составляет 21%.
Молодой человек после этого сбежал и теперь скрывается от полиции.
Отмечается, что у Насти двое маленьких детей 6 и 4 лет, и отцом мальчика и девочки является как раз тот ее парень, с которым она проживала как гражданская жена.
Видео с Facebook-страницы Златы Некрасовой
Сейчас дети у бабушки. Родители парня помогать маме своих внуков отказались.
"Я зашла к ней в палату, но у меня рука не поднялась сделать фото, т.к это действительно горе и боль, молодая девочка с обваренным лицом... у меня нет слов описать это", - рассказала Злата.
Скрин: deskgram.net
Собранных для Насти денег - около 6 тысяч гривен - хватит приблизительно на неделю, а дальше медики назначат более мощный и дорогой антибиотик.
Кроме того, по словам лечащего врача, сейчас необходимо сдать для нее кровь.
Некрасова рассказала, что нужно 25 доноров (любой группы крови). Сдать ее можно в 5-ю больницу Запорожья (ожоговое отделение) на имя Анастасии Шаповаловой.
Видео с Facebook-страницы Златы Некрасовой
Как сообщалось ранее, в Запорожье 13 июля похоронили 22-летнюю Анастасию Ковалеву, которую облил бензином и поджег собственный жених.
Добавим, что на суде молодой человек объяснил, что поджег свою невесту, так как хотел "укрепить отношения". Свою вину он так и не признал.