Отказалась встречаться: в Харькове 16-летний подросток забил девушку до смерти

Подросток убил девушку в Харькове на Лысой горе (коллаж: РБК-Украина)

16-летний подросток расправился с 26-летней девушкой с помощью скалки для теста

В Харькове произошло зверское убийство. 16-летний подросток учинил расправу над 26-летней Яной Шевченко прямо во дворе собственного дома. Об этом рассказала мама погибшей, Жанна Шевченко на своей странице в Facebook.

Девушка загадочно исчезла еще 28 июня. Яну Шевченко все это время безуспешно разыскивали родственники, полиция и волонтеры. Изувеченное тело девушки нашли лишь на десятый день. Убийца закопал его в яру в районе Лысой горы. А 10 июля девушку похоронили.

Мама погибшей рассказывает, что сперва девушку закопали во дворе, где и произошло убийство, а спустя время уже перезахоронили в яру.

Яна Шевченко (фото: facebook.com)

"Его родственники, зная с первой минуты убийства, что весь район ищет Яночку, закопанную у них под домом, спокойно жрали и спали 10 дней. Они ее закапывали два раза, а мы уже хоронили... На 12-й день", - говорит Жанна.

В убийстве сознался 16-летний Даниил Редин, учащийся в "Молочном техникуме" Харькова. Суд арестовал его на 60 дней без права внесения залога.

Жанна Шевченко рассказала, что в тот роковой день ее дочь вместе с неким Валерой и подозреваемым Рединым прогуливались по району. Когда подошли к дому 16-летнего подростка, он под каким-то предлогом зашел в дом.

Вышел уже переодевшись в камуфляж и со скалкой для теста в руках. Валера испугался и спрятался в кусты, а Даниил начал бить девушку этой скалкой.

Подозреваемый в убийстве Даниил Редин (фото: veskr.com.ua)

Также женщина утверждает, что после убийства Даниил Редин хвастался своим друзьям: "Я ее бью, у нее уже морда как кисель, а она орет. Она кричит: Бабушка! Бабушка! Я подошел, ей горло перерезал".

На теле убитой Яны помимо ударов от тупых предметов, нашли множество ножевых ранений. Опознать удалось лишь по татуировке на ноге, так как вместо лица было черное месиво.

Подозреваемый в убийстве Даниил Редин (фото: facebook.com)

Из-за чего убили девушку - пока неизвестно. Но мама Яны утверждает, что мотивом мог быть отказ ее дочери вступать в отношения с подозреваемым.

Стоит отметить, что в процессе расследования полиция опрашивала соседей подозреваемого. Оказалось, что одна пожилая женщина, живущая неподалеку, слышала, как убивают девушку, но побоялась выйти.

"Бабушка-соседка слышала жуткие крики, но побоялась выходить. Говорит, потом как котенок пищал уже… А это моя доченька умирала от зверской боли", - плачет мать погибшей.

Кроме того, Жанна Шевченко утверждает, что родители Даниила Редина пытаются "отмазать" его от уголовного наказания. И изначально правоохранители подозревали в убийстве ее дочери неизвестного бездомного.

Скрин: facebook.com/Жанна Шевченко

Напомним, в ночь на 20 августа в Киеве произошло страшное ДТП. Водитель Mersedes на огромной скорости снес девушку и протащил на капоте несколько сотен метров. Сила удара была такой, что от тела пострадавшей оторвались конечности.

Как сообщалось ранее, в Запорожье молодой парень облил кипятком свою девушку пока она спала. Они жили в гражданском браке, и воспитывали двоих детей. Злоумышленник при совершении преступления старался, чтобы кипяток попал в рот девушке - таким образом он хотел нанести большего вреда ее здоровью.