ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Отказалась встречаться: в Харькове 16-летний подросток забил девушку до смерти

STYLERПроисшествия    20.08.2019 - 11:15
Отказалась встречаться: в Харькове 16-летний подросток забил девушку до смерти
Подросток убил девушку в Харькове на Лысой горе (коллаж: РБК-Украина)

16-летний подросток расправился с 26-летней девушкой с помощью скалки для теста

В Харькове произошло зверское убийство. 16-летний подросток учинил расправу над 26-летней Яной Шевченко прямо во дворе собственного дома. Об этом рассказала мама погибшей, Жанна Шевченко на своей странице в Facebook.

Девушка загадочно исчезла еще 28 июня. Яну Шевченко все это время безуспешно разыскивали родственники, полиция и волонтеры. Изувеченное тело девушки нашли лишь на десятый день. Убийца закопал его в яру в районе Лысой горы. А 10 июля девушку похоронили.

Мама погибшей рассказывает, что сперва девушку закопали во дворе, где и произошло убийство, а спустя время уже перезахоронили в яру.

Отказалась встречаться: в Харькове 16-летний подросток забил девушку до смерти

Яна Шевченко (фото: facebook.com)

"Его родственники, зная с первой минуты убийства, что весь район ищет Яночку, закопанную у них под домом, спокойно жрали и спали 10 дней. Они ее закапывали два раза, а мы уже хоронили... На 12-й день", - говорит Жанна.

В убийстве сознался 16-летний Даниил Редин, учащийся в "Молочном техникуме" Харькова. Суд арестовал его на 60 дней без права внесения залога.

Жанна Шевченко рассказала, что в тот роковой день ее дочь вместе с неким Валерой и подозреваемым Рединым прогуливались по району. Когда подошли к дому 16-летнего подростка, он под каким-то предлогом зашел в дом.

Вышел уже переодевшись в камуфляж и со скалкой для теста в руках. Валера испугался и спрятался в кусты, а Даниил начал бить девушку этой скалкой.

Отказалась встречаться: в Харькове 16-летний подросток забил девушку до смерти

Подозреваемый в убийстве Даниил Редин (фото: veskr.com.ua)

Также женщина утверждает, что после убийства Даниил Редин хвастался своим друзьям: "Я ее бью, у нее уже морда как кисель, а она орет. Она кричит: Бабушка! Бабушка! Я подошел, ей горло перерезал".

На теле убитой Яны помимо ударов от тупых предметов, нашли множество ножевых ранений. Опознать удалось лишь по татуировке на ноге, так как вместо лица было черное месиво.

Отказалась встречаться: в Харькове 16-летний подросток забил девушку до смерти

Подозреваемый в убийстве Даниил Редин (фото: facebook.com)

Из-за чего убили девушку - пока неизвестно. Но мама Яны утверждает, что мотивом мог быть отказ ее дочери вступать в отношения с подозреваемым.

Стоит отметить, что в процессе расследования полиция опрашивала соседей подозреваемого. Оказалось, что одна пожилая женщина, живущая неподалеку, слышала, как убивают девушку, но побоялась выйти.

"Бабушка-соседка слышала жуткие крики, но побоялась выходить. Говорит, потом как котенок пищал уже… А это моя доченька умирала от зверской боли", - плачет мать погибшей.

Кроме того, Жанна Шевченко утверждает, что родители Даниила Редина пытаются "отмазать" его от уголовного наказания. И изначально правоохранители подозревали в убийстве ее дочери неизвестного бездомного.

Скрин: facebook.com/Жанна Шевченко

Напомним, в ночь на 20 августа в Киеве произошло страшное ДТП. Водитель Mersedes на огромной скорости снес девушку и протащил на капоте несколько сотен метров. Сила удара была такой, что от тела пострадавшей оторвались конечности.

Как сообщалось ранее, в Запорожье молодой парень облил кипятком свою девушку пока она спала. Они жили в гражданском браке, и воспитывали двоих детей. Злоумышленник при совершении преступления старался, чтобы кипяток попал в рот девушке - таким образом он хотел нанести большего вреда ее здоровью.

В водоеме Киева обнаружили расчлененное тело женщины: новые подробности (фото, видео) Была судимость: что известно о подозреваемом в убийстве Дианы Хриненко (видео)
Новости Украины преступления
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь