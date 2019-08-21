Син колишнього "копа" забив дівчину в Харкові: спливли жахливі подробиці вбивства (відео)

Звіряче вбивство 26-річної дівчини у Харкові, яку забив качалкою для тіста і зарізав ножем 17-річний хлопець, викликало великий резонанс у суспільстві і стало обростати несподіваними подробицями. Після злочину молодий чоловік хвалився про вчинене, розказував знайомим деталі розправи над Яною Шевченко, а тим часом співробітники місцевої поліції Холодногірської райвідділу залякували свідків, щоб ті мовчали. Про це йдеться в сюжеті "Надзвичайні новини" на каналі ICTV.

Зазначимо, що трагедія сталася наприкінці липня, з мама загиблої дівчини Жанна Шевченко ходила по району і розклеювала оголошення про зникнення дочки. Її тіло було виявлено на 10-й день пошуків закопаним в яру на Лисій горі. При цьому впізнати останки вдалося не відразу, бо у дівчини практично не залишилося обличчя. Її змогли ідентифікувати тільки по татуюванню на нозі із зображенням кішки.

Яна Шевченко (фото з соцмережі)

Справу вдалося зрушити з мертвої точки лише після того, як прокуратура забрала матеріали з райвідділу і передала їх для розгляду в Головне слідче управління Харківської області, розповів адвокат Андрій Діденко.

Правозахисник зазначив, що до цього часу батько підозрюваного Данила Рєдіна Денис - колишній правоохоронець - і співробітники райвідділу дзвонили свідкам і погрожували: "щоб усі, хто бачив або чув щось - закрили роти і мовчали".

"Коли підозрюваного затримали, він розповів, що йому довелося закопати свої нові кросівки та одяг - мабуть, там були сліди крові. А через три дні, коли все стихло, він вирішив розкопати, тому що стало шкода нових речей", - говорить він.

Вбивця і його жертва проживали в одному районі на вулиці Рельєфній. Місцеві кажуть, що після злочину практично всі знали, що сталося, бо Данило не приховував скоєне і навіть водив малоліток на місце поховання дівчини на екскурсії.

Підозрюваний Данило Рєдін (Фото: скріншот)

Зараз підозрюваний затриманий, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. В ході судового процесу адвокат Рєдіна наполягав, що тримати його в СІЗО не можна, так як хлопець - студент другого курсу технікуму, і, мовляв, позбавляти Данила права на навчання є порушенням його конституційного права.

Враховуючи, що неповнолітній підозрюваний, його інтереси в суді представляв батько Данила. Денис Рєдін заявляє, що син не винен, і що взагалі саме він - жертва.

Спочатку вбивця написав явку з повинною, але тепер в суді своєї провини не визнає.

За словами мами загиблої дівчини Жанни Шевченко, Данил фактично в перший же день став хвалитися і розповідав, що вбивство було заздалегідь підготовлено, що він вирив яму і чекав моменту.

"5 серпня поліція вже все знала, а відкопували Яночку 9 серпня. Всі ці дні ми ще шукали її, а Рєдіни встигли продати машину і зайняти велику суму грошей - ходять чутки, що 50 тисяч доларів - тобто, вони в цей час вирішували фінансове питання в поліції, поки моя дитина лежала в землі", - розповіла жінка.

Зазначається, що спочатку поліція хотіла "повісити" вбивство Яни на якогось безпритульного. А тим часом весь район знав ім'я справжнього злочинця.

У Харкові 17-річний молодик жорстоко вбив 26-річну дівчину, а справу намагалися "зам'яти" (Фото: скріншот)

"Всі знали, що Данило вбив Яну. Але весь наш район заляканий цією родиною, зокрема татом, Денисом Рєдіним. Мій чоловік був до смерті побитий батьком цього хлопця, чоловік помер у лікарні на третій день після побиття. І за це ніхто не поніс покарання. Всім відомо, що у нього є покровителі в Холодногірському райвідділі", - каже мешканка району.

Як розповіли місцеві жителі, Данила і Яну пов'язували інтимні стосунки, і ймовірно вони разом вживали наркотики. Одного разу дівчина в компанії при людях зганьбила хлопця і розповіла, що "в ліжку він ніякий". Після цього той і затаїв злобу і зважився на вбивство.

Вони разом з 18-річним другом прогулювалися біля будинку, і під приводом взяти гроші Данило зайшов до себе в квартиру, вийшов із бабусиною качалкою для тіста в руках і одягнувся в камуфляж, після чого накинувся на Яну і почав методично бити по голові та обличчю. Після цього він наніс їй ще кілька ударів ножем. А переляканий знайомий просто сховався в кущах.

Відео: YouTube / Надзвичайні новини. ICTV

Як повідомлялося раніше, у Запоріжжі хлопець облив окропом свою дівчину поки вона спала. Вони жили в цивільному шлюбі, і виховували двох дітей. Зловмисник при вчиненні злочину старався, щоб окріп потрапив в рот дівчині - таким чином він хотів завдати більшої шкоди її здоров'ю.