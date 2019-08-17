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В водоеме Киева обнаружили расчлененное тело женщины: новые подробности (фото, видео)

STYLERПроисшествия    17.08.2019 - 15:59
В водоеме Киева обнаружили расчлененное тело женщины: новые подробности (фото, видео)
В водоеме Киева обнаружили расчлененное тело женщины (фото: РБК-Украина)

Убийцей оказался знакомый погибшей

16 августа в Киеве на Русановке произошел чудовищный инцидент: в водоеме было найдено расчлененное тело исчезнувшей женщины. Пресс-служба полиции предоставила новые подробности, а также опубликовала соответствующее видео.

Начальник сектора криминальной полиции Днепровского управления полиции Игорь Болвы сообщил, что погибшей является местная жительница, 1984 года рождения. За два дня до ужасной находки о ее исчезновении сообщила мать погибшей.

Расчлененное тело женщины нашли в водоеме Киева - новые фото и видео

"Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий мы разоблачили в совершении убийства 38-летнего киевлянина. Как выяснилось, накануне местная жительница вместе с подозреваемым пришла к нему домой. После совместного распития спиртных напитков между ними возникла ссора, во время которой злоумышленник схватил нож и ударил женщину в голову. Чтобы избавиться от следов преступления, он в квартире расчленил тело, а затем в пакетах вынес части тела в канал", - сообщил Игорь Болвы.

В доме подозреваемого следственно-оперативная группа изъяла ножи, топор, ножовку и другие вещественные доказательства. Убийце грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Расчлененное тело женщины нашли в водоеме Киева - новые фото и видео

Ранее сообщалось, что Николаю Тарасову, который подозревается в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко из Одесской области, суд назначил психиатрическую экспертизу.

Напомним, что неадекват избил полицейскую в Ровно и женщина едва не лишилась жизни. Патрульная полицейская приехала на вызов о домашнем насилии. По приезду женщина попыталась выяснить причину буйного поведения, однако мужчина налетел на нее с кулаками.

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