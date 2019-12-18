Святой Николай или Дед Мороз: кого украинцы любят больше

День Святого Николая в Украине является одним из самых любимых праздников новогоднего цикла и следует третьим после самого Нового года и Рождества. 19 декабря принято дарить подарки, и этой традиции придерживается подавляющее большинство украинцев.

Как свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", Святой Николай больше любим в нашей стране, чем Дед Мороз.

Так, каждый второй респондент признался, что верит в святителя Николая Чудотворца (прообраз Святого Николая), и по сравнению с прошлым годом это количество выросло (в 2018 году было 43%).

Больше всех верят в Святого Николая на Западе Украины (58%), в других регионах таких около половины.

В Деда Мороза украинцы верят меньше - только треть, хотя в прошлом году таких было 25%. Всего в Деда Мороза больше верят жители южных регионов, горожане, женщины, молодые и более обеспеченные украинцы.

Как рассказали социологи, дарят подарки в День Святого Николая 19 декабря 76% опрошенных. За этот год количество тех, кто заявил, что придерживается этой традиции увеличилась (в 2018 - 67%). По регионам Украины соотношение распределилось так: на Западе почти 90%, в Центре - 78%, на Юге - 70% и на Востоке - 64%.

В Святого Николая в Украине верят больше, чем в Деда Мороза (Фото: ratinggroup.ua)

Около 40% граждан назвали Новый год и Рождество самыми любимыми новогодними праздниками, затем идет День Святого Николая (7%) и Старый Новый год (3%).

Социологи уточнили, что в опросе участвовали украинцы от 18 лет и страрше, а проводился он с 5 по 8 декабря по всей стране, за исключением оккупированных РФ территорий, среди 2000 респондентов.

К слову, в прошлом году археологи обнаружили место захоронения Николая Чудотворца, который является прообразом Святого Николая или Санта-Клауса (на западный манер). Мощи находятся в турецком городе Демре (провинция Анталья) в пустотах древнего храма. Римский христианский священник греческого происхождения, епископ Мирский жил в Малой Азии в III веке и прославился многочисленными чудесами.

Святой Николай Чудотворец. Икона с Базилики в Бари в Италии, которая была написана на основе прижизненного изображения святого (Фото из открытых источников)

Сказочный персонаж для празднования Нового года Дед Мороз начал выкристаллизовываться в Российской империи в начале XX века. Его представляли в образе дедушки с мешком подарков, которые он дарит детям или оставляет под елкой.

В украинской мифологии Мороз (Морозко, Зюзя) являл собой ледяное-снежное чудище, которое могло нанести вред людям и их скоту и всему хозяйству, если его не приглашают на кутью в вечер под Рождество. Древние славяне в дохристианские времена называли его божеством холода, метели и льда и представляли в виде дряхлого старика или сердитого деда с булавой в ледяном наряде, который способен заморозить все своим дыханием.