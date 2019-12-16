День Святого Николая: красивые поздравления в стихах

День Святого Николая в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Традиции и обычаи дня Святого Николая в Украине

День Святого Николая отмечается православными христианами во всем мире 19 декабря и по преданию Николай Чудотворец выступил в роли защитника трех византийцев, которых несправедливо приговорили к смерти. Он родился 15 марта 270 года в семье состоятельных людей из Патары в Ликии, провинции в Малой Азии. Был избран епископом в Мире Ликийской.

История праздника Святого Николая

А вот чудотворцем его стали называть после того, как он сделал щедрый подарок одной бедной, но влюбленной паре. Молодая девушка не могла выйти замуж, так как у нее не было приданного. А ночью Николай подбросил в ее дом сверток с деньгами. Кроме того, он много лет помогал тем, кто нуждался в помощи. Он приносил им подарки по ночам и делал их счастливыми.

Традиция дарить подарки детям в этот день появилась в Х веке. Первыми счастливыми обладателями сувениров стали ученики церковно-приходской школы при кафедральном соборе в Кельне.

Традиции на Святого Николая

В каждой стране существуют свои обычаи и традиции к этому празднику. В Германии, Швейцарии и Австрии дети выставляют на ночь за порог свою обувь, чтобы утром обнаружить там подарок. В некоторых странах на камин вешают носки для подарков. Кроме того, в день Святого Николая не только дарят подарки, но и исполняют желания. Это может быть помощь нищим, детям-сиротам.

Красивые поздравления в стихах на Святого Николая

В день святого Николая,

У всех сбываются мечты.

Чего и вам от всей души желаю,

А вдобавок радости и красоты.

С Днем святого Николая

От всего сердца поздравляю!

Пожелать хочу удачи,

И большой любви на сдачу.

Под подушку заглянешь –

Там подарочек найдешь,

Пусть тебе от святого Николая

Благодать придет большая!

С праздником Николая Чудотворца! Пусть в вашем доме царит мир, порядок и уют. Здоровья и благополучия всей семье. Пусть Господь охраняет от всего дурного, но подарит радость и любовь!

Пусть Святой Николай охраняет твой путь,

Пусть убирает с него все преграды

Верю, он сможет домой всех вернуть!

Тебе там будут несказанно рады.

Пускай небесный Чудотворец

От всяких бед тебя хранит

Тебе желаю много счастья,

Удачей, счастьем наградит.

Желаем мира и успеха,

Удачи, счастья и добра,

Пусть дорога светлой будет всегда.