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День Святого Николая: красивые поздравления в стихах

STYLERЖизнь    16.12.2019 - 21:02
День Святого Николая: красивые поздравления в стихах
День Святого Николая в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Традиции и обычаи дня Святого Николая в Украине

День Святого Николая отмечается православными христианами во всем мире 19 декабря и по преданию Николай Чудотворец выступил в роли защитника трех византийцев, которых несправедливо приговорили к смерти. Он родился 15 марта 270 года в семье состоятельных людей из Патары в Ликии, провинции в Малой Азии. Был избран епископом в Мире Ликийской.

История праздника Святого Николая

А вот чудотворцем его стали называть после того, как он сделал щедрый подарок одной бедной, но влюбленной паре. Молодая девушка не могла выйти замуж, так как у нее не было приданного. А ночью Николай подбросил в ее дом сверток с деньгами. Кроме того, он много лет помогал тем, кто нуждался в помощи. Он приносил им подарки по ночам и делал их счастливыми.

День Святого Николая: красивые поздравления в стихахТрадиция дарить подарки детям в этот день появилась в Х веке. Первыми счастливыми обладателями сувениров стали ученики церковно-приходской школы при кафедральном соборе в Кельне.

Традиции на Святого Николая

В каждой стране существуют свои обычаи и традиции к этому празднику. В Германии, Швейцарии и Австрии дети выставляют на ночь за порог свою обувь, чтобы утром обнаружить там подарок. В некоторых странах на камин вешают носки для подарков. Кроме того, в день Святого Николая не только дарят подарки, но и исполняют желания. Это может быть помощь нищим, детям-сиротам.

Красивые поздравления в стихах на Святого Николая

В день святого Николая,

У всех сбываются мечты.

Чего и вам от всей души желаю,

А вдобавок радости и красоты.

С Днем святого Николая

От всего сердца поздравляю!

Пожелать хочу удачи,

И большой любви на сдачу.

День Святого Николая: красивые поздравления в стихахПод подушку заглянешь –

Там подарочек найдешь,

Пусть тебе от святого Николая

Благодать придет большая!

С праздником Николая Чудотворца! Пусть в вашем доме царит мир, порядок и уют. Здоровья и благополучия всей семье. Пусть Господь охраняет от всего дурного, но подарит радость и любовь!

Пусть Святой Николай охраняет твой путь,

Пусть убирает с него все преграды

Верю, он сможет домой всех вернуть!

Тебе там будут несказанно рады.

День Святого Николая: красивые поздравления в стихахПускай небесный Чудотворец

От всяких бед тебя хранит

Тебе желаю много счастья,

Удачей, счастьем наградит.

Желаем мира и успеха,

Удачи, счастья и добра,

Пусть дорога светлой будет всегда.

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